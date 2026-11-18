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La sfiducia a Massimiliano Romeo apre nuove tensioni nella Lega. A prendere posizione in difesa dell’ex capogruppo al Senato è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che non nasconde il proprio disappunto per la decisione dei parlamentari leghisti di sostituirlo con Marco Dreosto. Un cambio alla guida del gruppo parlamentare approvato da 22 senatori su 27, ma che secondo il governatore rappresenta un errore, destinato ad alimentare ulteriormente il malessere interno al movimento.

“Ne prendo atto e sono molto dispiaciuto“, ha dichiarato Fontana a margine dell’inaugurazione della nuova sede dell’Ordine degli psicologi della Lombardia, a Milano. “Credo che Romeo non abbia fatto altro che esplicitare pubblicamente quello che, per vero, è stato fatto non solo da lui, ma anche da altre persone come me”.

Fontana: “Romeo ha espresso il disagio della militanza, senza mancare di rispetto a Salvini”

Il governatore lombardo rivendica la legittimità delle posizioni espresse da Romeo, sottolineando come le sue critiche abbiano dato voce a un malcontento diffuso nella base del partito. Secondo Fontana, l’ex capogruppo ha manifestato “il disagio di gran parte della militanza” senza mai mettere in discussione il rispetto dovuto al segretario federale Matteo Salvini. “Ha detto sempre cose compatibili con il rispetto nei confronti del segretario Salvini, compatibili con quelle che sono le idee del nostro movimento e non l’ha mai travalicato”, ha osservato il presidente della Lombardia. Una difesa che assume anche un significato politico più ampio: Fontana riconosce infatti di aver condiviso e manifestato personalmente alcune delle stesse perplessità espresse da Romeo.

Le critiche ai senatori leghisti: “Alcuni non conoscono le dinamiche del partito”

Particolarmente esplicito il giudizio del governatore sulla scelta compiuta dal gruppo parlamentare del Senato. Fontana ha dichiarato di non comprendere le ragioni che hanno portato alla sostituzione di Romeo, avanzando anche dubbi sulla conoscenza delle dinamiche interne alla Lega da parte di alcuni parlamentari. “Sinceramente non ho compreso questa decisione dei senatori, alcuni arrivati poco prima, per cui non credo molto a conoscenza delle dinamiche della Lega”, ha affermato. Il governatore ha quindi definito la sfiducia “un errore”, sottolineando come la decisione abbia provocato ulteriore disagio all’interno del movimento, anziché contribuire a superare le divisioni.

“Il disagio rimane”: il nodo dei malumori interni alla Lega

Per Fontana, il cambio alla guida del gruppo parlamentare non risolve le questioni politiche che Romeo aveva portato all’attenzione del partito. “Il disagio rimane“, ha ribadito il presidente della Lombardia, evidenziando la necessità di individuare una risposta al malessere della militanza. Da qui la convinzione che “resta in piedi l’idea di trovare uno sfogo per questo malumore”, un’indicazione che lascia aperta la questione di come e dove possano trovare rappresentanza le posizioni critiche all’interno della Lega.

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