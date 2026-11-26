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Attilio Fontana torna a prendere posizione sulle tensioni interne alla Lega dopo l’estromissione di Massimiliano Romeo dal ruolo di capogruppo al Senato. Intervenuto a 24 Mattino su Radio 24, il presidente di Regione Lombardia ha ribadito di non condividere il provvedimento nei confronti del senatore, rivendicando la legittimità del confronto interno al partito. E ha ammesso di non aver più avuto occasione di parlare con il segretario Matteo Salvini.

Lega, Fontana difende Romeo: “Ha detto cose che ho detto anche io”

“Ritengo che Romeo non abbia fatto assolutamente niente per meritarsi il provvedimento che ha ricevuto”, ha dichiarato il governatore lombardo. “La colpa che gli viene mossa è di aver scritto un libro, un libro non mi sembra una colpa“. Secondo Fontana, l’ex capogruppo al Senato non avrebbe mai mosso critiche particolarmente gravi nei confronti della leadership del partito, limitandosi a richiamare alcuni dei valori identitari del Carroccio che riteneva fossero stati trascurati. Una posizione nella quale lo stesso presidente della Lombardia si riconosce: “Se questo basta per essere estromessi questa è una cosa che io non condivido, sono cose che ho detto anche io ma io non ho scritto un libro”.

Fontana: “Il dissenso è il sale della democrazia, ma la nostra era una proposta”

Il governatore ha quindi insistito sulla necessità di garantire spazi di discussione all’interno della Lega, auspicando che la frattura possa essere ricomposta. “Il dissenso è il sale della democrazia. Io voglio essere ottimista e credere che si sia trattato di un misunderstanding, non ci si è capiti bene”. Fontana ha peraltro ridimensionato la stessa definizione di dissenso in relazione alle posizioni espresse da Romeo e condivise dal governatore: “Non era neanche dissenso, ancora meno, noi non facevamo altro che una proposta”.

I rapporti con Salvini e la battuta sulla linea disturbata

A tenere banco è anche il rapporto tra Fontana e il segretario federale della Lega. Il presidente lombardo ha confermato di non aver più avuto occasione di confrontarsi direttamente con Matteo Salvini, chiamando in causa i rispettivi impegni istituzionali. “Stiamo lavorando, stiamo lavorando molto intensamente sia lui che io. Anche adesso sono in viaggio per Brescia dove devo andare a inaugurare alcune realtà della sanità e purtroppo il tempo è quello che è”. Alla domanda del conduttore Simone Spetia sulla possibilità di trovare almeno cinque minuti per una telefonata durante il viaggio, Fontana ha risposto con una battuta che si presta a una doppia lettura: “La linea è molto disturbata...”.

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