La partita sugli emendamenti alla manovra si sta trasformando in un nuovo terreno di confronto dentro il centrodestra. Antonio Tajani, dagli Stati generali dell’Energia alla Camera, ha scelto di mettere nero su bianco la distanza da Matteo Salvini sulla strategia per trovare risorse attraverso un maggiore prelievo su banche e grandi aziende energetiche.

«Gli extraprofitti non esistono. E non si possono tassare i profitti due volte», ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia. E ancora: «Sento attacchi al mondo energetico e al mondo della finanza. È importante il modo con il quale si chiede il contributo alla manovra». Non con «l’insulto e l’aggressività», ha aggiunto, perché «non possiamo tassare due volte il profitto di un’azienda. Tassarla due volte è roba da Unione Sovietica».

Una posizione che non equivale a un rifiuto di qualsiasi contributo da parte delle imprese. Tajani ha ricordato che il settore energetico contribuirà alla manovra per circa 700 milioni di euro, sottolineando però che il rapporto con le aziende deve essere fondato sulla collaborazione. Ha anche ringraziato le industrie petrolifere, «iniziando da Descalzi», per avere contribuito a contenere i prezzi dei carburanti durante l’impennata alla pompa.

Il caso Quota 64

Il punto politicamente più significativo è però un altro. L’emendamento della Lega per aumentare l’Ires a carico delle banche e finanziare Quota 64 non arriverà al voto: la Commissione Bilancio della Camera lo ha dichiarato inammissibile per inidoneità della copertura. La proposta prevedeva un aumento dell’Ires fino a sei punti percentuali nel 2027 e nel 2028 e serviva ad alimentare il fondo per l’uscita anticipata a 64 anni.

Questo rende ancora più evidente la natura politica dello scontro. Non è infatti una norma destinata a essere votata e respinta dalla maggioranza: è una proposta della Lega che non ha superato il vaglio tecnico-parlamentare. Ma il messaggio politico resta. Salvini continua a indicare banche e assicurazioni come uno dei settori dai quali ottenere maggiori risorse, mentre Forza Italia rivendica una linea contraria a nuovi aumenti del prelievo.

La contrapposizione non è nuova. A ottobre Salvini aveva parlato della possibilità di ottenere dalle banche e dalle assicurazioni almeno 5 miliardi di euro, pur insistendo sulla natura volontaria del contributo. Tajani aveva invece ribadito che per Forza Italia non esisteva l’ipotesi di una tassa sugli extraprofitti e che il confronto con il sistema finanziario doveva essere basato sul dialogo.

Una crepa che si allarga

Il tema delle banche si è così trasformato in uno dei principali punti di frizione della manovra. A novembre la tensione era già arrivata a Palazzo Chigi, con la necessità di un nuovo confronto tra i leader della coalizione. La stessa maggioranza aveva assicurato che gli emendamenti sarebbero stati valutati nel rispetto degli equilibri finanziari della legge di Bilancio.

Ora Tajani torna ad alzare il livello dello scontro, allargando il ragionamento anche all’energia. Il messaggio di Forza Italia è netto: si può chiedere un contributo a chi ha maggiori capacità, ma non trasformare la fiscalità in uno strumento punitivo.

Ed è proprio qui che la questione economica diventa politica. La Lega cerca nuove risorse per finanziare una delle sue principali bandiere, Quota 64, mentre Forza Italia difende una linea più prudente sul prelievo e sulla tutela delle imprese. La mancata ammissibilità dell’emendamento leghista chiude, per ora, la partita parlamentare. Non cancella però la divergenza strategica che la manovra sta facendo emergere dentro la maggioranza.

Enrico Foscarini, 24 novembre 2026

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