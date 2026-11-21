Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

C’è un fronte trasversale che chiede di cambiare profondamente le norme della manovra sull’idroelettrico. A muoversi sono le Regioni, che contestano l’articolo 78 del disegno di legge di Bilancio, ma anche diversi partiti della maggioranza, mentre sullo sfondo ci sono le preoccupazioni degli operatori del settore per gli effetti della nuova disciplina sugli investimenti e sull’equilibrio economico delle concessioni.

Il punto non è mettere in discussione gli 800 milioni di euro destinati nel triennio 2028-2030 alla manutenzione, al recupero e alla funzionalità dei bacini idroelettrici. Il problema, secondo le amministrazioni territoriali e gli operatori, è il meccanismo attraverso cui queste risorse vengono accompagnate da un nuovo vincolo sulla produzione.

Il nodo dell’articolo 78

L’articolo 78 prevede infatti che tra il 50% e l’80% dell’energia prodotta dagli impianti idroelettrici in esercizio venga contrattualizzata con il Gse attraverso contratti per differenza a due vie, con una durata di 20 anni e condizioni definite sulla base di criteri fissati da Arera. Il corrispettivo dovrebbe essere parametrato ai costi medi efficienti degli impianti, compresi i canoni.

La logica della misura è quella di utilizzare una parte della produzione per ottenere un beneficio di sistema e contribuire alla riduzione degli oneri generali di sistema in bolletta. Ma proprio questo meccanismo, secondo le Regioni, rischia di avere un effetto collaterale rilevante: comprimere i ricavi attesi dagli operatori e rendere più difficile programmare gli investimenti. Per un comparto caratterizzato da impianti di lunga durata, opere complesse e concessioni pluriennali, la prevedibilità dei ricavi rappresenta infatti una variabile essenziale per decidere se e quanto investire.

Le Regioni: «Rischio di frenare gli investimenti»

La Conferenza delle Regioni ha quindi espresso una posizione molto netta, arrivando a chiedere l’abrogazione dell’articolo 78. Tra le contestazioni c’è anche quella istituzionale: secondo le amministrazioni territoriali la norma interviene su una materia di competenza concorrente e rischia di incidere sulle procedure relative alle concessioni senza un adeguato coinvolgimento delle Regioni.

Ma accanto al profilo costituzionale c’è quello più concretamente economico. Il timore è che una forte compressione dei ricavi prospettici possa modificare la convenienza degli investimenti e, di conseguenza, anche la partecipazione degli operatori alle gare. È un’obiezione che arriva anche da una Regione amministrata dal centrodestra come la Lombardia. L’assessore alle Risorse energetiche Massimo Sertori ha sottolineato il rischio che la nuova disciplina possa «ridurre anche i canoni agli enti locali», proprio perché una minore redditività degli impianti può tradursi in minori risorse disponibili per i territori.

Il paradosso: finanziare gli impianti e scoraggiare chi deve investire

La questione, dunque, è soprattutto quella dell’equilibrio tra interesse pubblico e sostenibilità economica degli impianti. Gli 800 milioni previsti dalla manovra possono rappresentare un’opportunità importante per un patrimonio infrastrutturale che ha bisogno di manutenzione e ammodernamento. Ma le Regioni sostengono che sarebbe preferibile evitare di legare automaticamente il finanziamento alla cessione obbligatoria di una quota così elevata della produzione.

Il rischio paventato è che il beneficio immediato del sostegno pubblico venga accompagnato da un effetto negativo sui piani industriali degli operatori. E in un settore nel quale gli investimenti possono richiedere tempi lunghi e capitali consistenti, l’incertezza sulle condizioni economiche future può diventare un freno.

Non è soltanto una questione di remunerazione. L’idroelettrico è una fonte rinnovabile programmabile, e per questo ha un valore particolare in un sistema elettrico nel quale cresce il peso di eolico e fotovoltaico, fonti caratterizzate da una produzione variabile. Lo stesso Sertori ha sottolineato che l’idroelettrico svolge un ruolo determinante per l’equilibrio della rete.

La proposta delle Regioni: 15% e cinque anni

Da qui arrivano i correttivi. La soluzione più radicale è la soppressione dell’articolo 78. In alternativa, le Regioni chiedono di modificare profondamente il meccanismo, lasciando loro un ruolo centrale nella destinazione delle risorse.

La proposta più vicina a un compromesso prevede di limitare al 15% la quota di energia interessata dai contratti con il Gse e di ridurre la durata del meccanismo a cinque anni. La logica sarebbe quella di circoscrivere l’intervento pubblico senza trasformarlo in un vincolo ventennale capace di condizionare la gestione economica degli impianti per una parte rilevante della durata delle concessioni. È una differenza sostanziale rispetto all’impianto originario: non viene messo in discussione l’obiettivo di utilizzare una parte della produzione per ottenere benefici per il sistema, ma se ne ridimensiona significativamente l’impatto sui produttori.

La Lega sposa la «quarta via»

Su questa impostazione si è schierata anche la Lega. Il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari ha annunciato un emendamento che mantiene gli 800 milioni di investimenti, ma punta a distribuirli alle Regioni in funzione della produzione idroelettrica dei territori.

«Abbiamo presentato un emendamento che prevede un investimento di 800 milioni da dividere quota parte tra le Regioni e in base alla produzione idroelettrica che hanno, per garantire investimenti sulle infrastrutture e sulla rete della produzione idroelettrica», ha spiegato Molinari. E ha aggiunto: «Siamo fautori della cosiddetta “quarta via” per quanto riguarda le concessioni idroelettriche: riteniamo che sia necessario da subito investire su queste strutture e dare il tempo agli attuali concessionari di migliorare le strutture e di garantire in questo modo anche una quota del 15% dell’energia prodotta da dare in capo alle Regioni».

La proposta leghista, dunque, porta nel dibattito parlamentare una soluzione che punta a legare gli investimenti alla continuità delle concessioni, anziché utilizzare il sostegno pubblico come contropartita per una cessione generalizzata di energia.

La «quarta via» e il futuro delle concessioni

La questione si intreccia infatti con quella, più ampia, delle concessioni idroelettriche. La cosiddetta quarta via prevede, in estrema sintesi, la possibilità per le Regioni di riassegnare direttamente la concessione al concessionario uscente o scaduto, a fronte di una proposta tecnico-economica e finanziaria e di un programma di investimenti. È un modello che mira a evitare tempi e incertezze delle procedure concorsuali quando esiste un operatore disposto a investire sulle infrastrutture, mantenendo comunque condizioni economiche di mercato.

Il tema è già entrato più volte nel confronto parlamentare e non è quindi una soluzione inventata nell’attuale discussione sulla manovra. La stessa documentazione parlamentare riporta proposte di introduzione della «quarta via» presentate da forze politiche diverse.

Per gli operatori il punto è evidente: investimenti e stabilità della concessione sono strettamente collegati. Un piano di ammodernamento di un grande impianto richiede infatti una prospettiva temporale sufficientemente lunga per consentire il recupero del capitale investito.

Anche Forza Italia punta a correggere il meccanismo

La convergenza non riguarda soltanto la Lega. Anche Forza Italia si è mossa per modificare l’articolo 78, con proposte orientate a rendere volontario il meccanismo: la cessione di energia dovrebbe scattare per gli operatori che chiedono di accedere ai fondi statali. Altre proposte puntano direttamente alla riduzione della quota al 15%.

La discussione parlamentare si sta quindi spostando dal principio di utilizzare l’idroelettrico per produrre benefici anche per il sistema a una domanda più concreta: quanto deve essere grande il sacrificio richiesto ai produttori in cambio delle risorse pubbliche?

Il punto di equilibrio tra territori, imprese e sistema elettrico

La partita non è secondaria. L’idroelettrico rappresenta una delle infrastrutture energetiche più importanti del Paese e concentra una quota significativa della capacità rinnovabile programmabile. I territori che ospitano gli impianti hanno interesse a ottenere investimenti, canoni e ricadute economiche; lo Stato punta invece a utilizzare la produzione per contenere i costi del sistema; gli operatori devono poter sostenere economicamente gli interventi necessari a mantenere efficienti impianti e bacini.

La soluzione più sostenibile, quindi, difficilmente potrà prescindere da un equilibrio tra queste esigenze. La vera sfida non è soltanto distribuire gli 800 milioni, ma fare in modo che quelle risorse producano nuovi investimenti senza creare, attraverso una regolazione troppo rigida, un incentivo opposto.

È su questo terreno che si sta giocando il confronto sull’articolo 78: più che una battaglia tra Stato e Regioni, una discussione sul modo in cui garantire investimenti, continuità produttiva e ritorni ai territori senza comprimere la sostenibilità economica degli operatori.

Enrico Foscarini, 21 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).