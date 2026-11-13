M4 fino a Segrate: una priorità condivisa per la Milano metropolitana

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In occasione dell’incontro «Milano oltre i confini», dedicato al confronto sulla legge speciale per Milano, le organizzazioni del Patto metropolitano richiamano l’attenzione su una priorità concreta: il finanziamento del prolungamento della M4 fino a Segrate Hub Porta Est. Un intervento che mostra quanto lo sviluppo del territorio richieda una visione capace di superare i confini comunali e strumenti di governo adeguati a realizzarla.

Un collegamento di interesse metropolitano e nazionale

Il prolungamento della linea M4 da Linate a Segrate costituisce un tassello strategico per la realizzazione del nuovo hub metropolitano costituito dalla stazione ferroviaria di Segrate Porta Est. Insieme alla prevista stazione dell’Alta Velocità, l’opera consentirebbe di collegare l’aeroporto di Milano-Linate con il sistema ferroviario regionale e con la rete ad alta velocità della direttrice orientale, rafforzando l’accessibilità dell’area metropolitana e l’integrazione tra trasporto aereo, ferroviario e urbano.

La portata dell’intervento supera ampiamente i Comuni direttamente interessati. La nuova connessione consentirebbe alla stazione dell’Hub Porta Est di svolgere pienamente la propria funzione, contribuendo ad alleggerire il nodo ferroviario milanese, con benefici per la mobilità regionale, del Nord Italia e dell’intero Paese.

Il bacino potenziale comprende almeno 100 mila residenti nei tre Comuni più direttamente coinvolti, circa 8 mila unità locali e oltre 49 mila addetti. Secondo le stime, l’opera potrebbe sottrarre alla strada circa 30 milioni di spostamenti in auto ogni anno. Per chi vive e lavora nel territorio significherebbe disporre di un’alternativa al mezzo privato, migliorare gli spostamenti quotidiani e accedere più facilmente a occupazione e servizi. L’estensione servirebbe inoltre poli che già generano flussi rilevanti, come il centro direzionale Mondadori e l’Idroscalo, e accompagnerebbe interventi di sviluppo e rigenerazione urbana per circa un milione di metri quadrati. Una maggiore accessibilità contribuirebbe a sostenere il tessuto produttivo esistente e i nuovi insediamenti, favorendo l’attrazione di persone e investimenti.

M4 e Hub Porta Est richiedono risorse pubbliche per 938 milioni di euro, in grado di sbloccare 2,8 miliardi di euro di investimenti privati, per la quasi totalità a rischio in assenza delle due opere. A questi si aggiungono costi gia sostenuti dagli operatori privati per l’acquisizione delle aree pari a 215 milioni di euro. Per il territorio stimiamo un volume d’affari pari a 2,5 volte l’investimento iniziale e un impatto diretto, indiretto e indotto di quasi 3,8 miliardi di valore aggiunto, pari a 0,7 punti percentuali di PIL regionale.

Un progetto da portare alla realizzazione

Il percorso è iniziato nel 2017 e ha attraversato studi, accordi e successive approvazioni, fino all’approvazione del progetto definitivo e all’accordo di programma per l’Hub Porta Est nel 2025. Un iter che testimonia una larga condivisione istituzionale, ma anche la difficoltà di tradurre una priorità riconosciuta in un intervento realizzato.

Oggi l’iter progettuale è sostanzialmente concluso, ma manca la copertura finanziaria. Dopo un primo contributo statale di 420 milioni di euro, assegnato nel 2022, il decreto interministeriale n. 124 del 5 giugno 2026 ha definanziato l’intervento. A fronte di un costo complessivo di 638 milioni, servono ora 619 milioni per poter pubblicare il bando di gara. Le organizzazioni del Patto chiedono al Governo di assicurare le risorse mancanti e alle istituzioni regionali e locali di sostenere unitariamente questo obiettivo, definendo un percorso condiviso verso la realizzazione dell’opera.

Dalla M4 al governo metropolitano

La vicenda della M4 rende evidente una delle questioni al centro del dibattito sulla legge speciale: la necessità di governare alla scala adeguata fenomeni che attraversano quotidianamente i confini amministrativi. Mobilità, lavoro, insediamenti produttivi e trasformazioni urbane richiedono programmazione integrata, responsabilità chiare e continuità degli investimenti.

Per il Patto, il rafforzamento del governo metropolitano deve dare risposte a queste esigenze, rendendo più efficace il raccordo con Comuni, Regione e Stato. Il prolungamento della M4 rappresenta un banco di prova concreto di questa capacità: riconoscere un interesse comune, costruire una convergenza istituzionale e portare a compimento un’opera strategica per il territorio e per il Paese.

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