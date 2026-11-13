Milano oltre i confini: Assolombarda e Statale rilanciano la legge speciale per la Città metropolitana

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Milano è ormai una realtà economica, produttiva e sociale che supera ampiamente i propri confini amministrativi, e oggi il tema del suo assetto istituzionale non può più restare confinato a una mera testimonianza o a una ripresa formale del dibattito. Con una proposta di legge regionale al Parlamento in fase di elaborazione e diversi disegni di legge ordinaria già depositati a Roma, il territorio si trova di fronte a un punto di svolta legislativo per dotarsi di strumenti di governo finalmente adeguati alla propria dimensione e alla complessità delle sfide contemporanee. Una legge speciale per Milano rappresenta infatti la leva decisiva per rafforzare la governance metropolitana, attribuendo alla Città metropolitana funzioni, risorse e responsabilità effettive.

È questa la prospettiva al centro del summit “Milano oltre i confini – La legge speciale e il futuro della governance metropolitana“, promosso oggi da Assolombarda e dall’Università degli Studi di Milano, con il Patto per il rilancio del governo metropolitano, un’alleanza delle principali associazioni datoriali e sindacali del territorio.

Milano, il peso economico della metropoli: l’11% del PIL nazionale

A imporre questo salto di qualità sono i numeri stessi della locomotiva economica del Paese: la Città metropolitana di Milano genera da sola l‘11% del PIL nazionale, attiva il 9% dell’export italiano e attrae il 24% di tutti i nuovi investimenti esteri diretti nel nostro Paese. Sul piano dinamico, l’area metropolitana ha registrato una crescita media annua del 2,2% tra il 2019 e il 2025 e le previsioni per l’anno in corso indicano un’ulteriore espansione dell’1,5%, nettamente superiore alla media nazionale attesa allo 0,9%. Nella transizione verso l’economia della conoscenza e dell’Intelligenza Artificiale – segnata anche dalla recente candidatura di Milano a sede ONU per l’Al lanciata da AmCham, Assolombarda e Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza – una governance moderna e reattiva diventa una condizione indispensabile per non disperdere questo vantaggio competitivo.

Biffi (Assolombarda): “Una legge speciale per superare la frammentazione amministrativa”

“Milano è, nei fatti, già un unico grande sistema economico e sociale che supera i confini comunali – ha dichiarato Alvise Biffi, Presidente di Assolombarda e Coordinatore del Patto per il rilancio del governo metropolitano – Eppure, a questa dimensione non corrisponde ancora un’adeguata capacità di governo: le decisioni che incidono sul funzionamento del territorio restano spesso frammentate tra molte amministrazioni, rallentando gli investimenti e rendendo più difficile la programmazione. Per questo, serve una legge speciale per rafforzare l’intera Città metropolitana, attribuendole funzioni precise, responsabilità e governance riconoscibili e risorse adeguate. La necessità di una visione di area vasta emerge chiaramente da questioni che incidono direttamente sulla vita delle persone e sulla competitività delle imprese del territorio.

Pensiamo solo all’abitare: la difficoltà di trovare una casa a costi sostenibili a Milano riguarda giovani, famiglie, studenti e lavoratori, condizionando anche la capacità delle imprese di attrarre e trattenere competenze. Lo stesso vale per le infrastrutture, come il prolungamento della linea M4 da Linate a Segrate Hub Porta Est: servono una regia istituzionale, capacità economica e decisionale per trasformare i progetti in opere realizzate. È questa la sfida del governo metropolitano: dare a Milano e al suo territorio gli strumenti per esprimere pienamente il proprio potenziale”.

Brambilla (Università degli Studi di Milano): “Una governance più forte per coordinare istituzioni e territorio”

“Oggi Milano ha bisogno di fare un salto di qualità anche sul piano della governance, per affrontare con strumenti adeguati le sfide che competono alle grandi aree metropolitane – ha aggiunto la Rettrice dell’Università degli Studi di Milano, Marina Brambilla -. Come Università degli Studi di Milano vogliamo contribuire a questo percorso mettendo a disposizione conoscenza, ricerca ed evidenze scientifiche, assieme alla nostra capacità di costruire reti con le istituzioni e con il territorio.

La Statale è già un Ateneo policentrico, proiettato su una dimensione metropolitana: dalla realizzazione del Campus MIND alla rigenerazione di Città Studi, dall’impegno nell’innovazione sanitaria e digitale con la Città della Salute al trasferimento tecnologico, fino all’internazionalizzazione e al diritto allo studio. Sono progetti che incrociano temi decisivi come casa, mobilità, salute, ambiente, servizi e attrazione dei talenti. Per questo abbiamo interesse a una governance metropolitana più forte, capace di coordinare istituzioni e attori del territorio. La qualità dell’università pubblica e il contributo che possiamo dare alla competitività inclusiva di Milano dipendono anche dalla capacità della città metropolitana di costruire risposte comuni e una visione condivisa del proprio futuro”.

Dalla Regione al Parlamento, confronto bipartisan sulla riforma

Alla presenza di un parterre politico bipartisan, è stata ribadita la necessità di una convergenza tra le diverse forze politiche attorno a uno strumento istituzionale funzionale allo sviluppo del Paese, riunendo al tavolo proprio i protagonisti che hanno prodotto direttamente le proposte di riforma.

All’incontro, oltre ai Sindaci Giuseppe Sala (Milano) e Gaetano Manfredi (Napoli) e al professor Luciano Fasano (Università degli Studi di Milano), hanno partecipato i senatori Mariastella Gelmini, Massimiliano Romeo, Ivan Scalfarotto, la Consigliera delegata agli Affari Istituzionali della Città metropolitana di Milano, Sara Bettinelli, e il Presidente della Commissione Affari Istituzionali ed Enti Locali di Regione Lombardia, Matteo Forte. Per Regione Lombardia c’era l’assessore Claudia Maria Terzi. In rappresentanza delle categorie economiche è sindacali sono intervenuti, infine, Marco Accornero (Segretario Generale di Unione Artigiani Milano, anche a nome di ACAI Milano, Monza e Brianza, Confartigianato Milano Monza e Brianza e CNA Milano – Area Metropolitana), Antonio Albrizio (Segretario Generale di UIL Lombardia, anche a nome di CGIL Milano, CGIL Ticino Olona e CISL Milano Metropoli) e Marco Barbieri (Segretario Generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza).

Casa, lavoro, ambiente e mobilità: le priorità della legge speciale

Nell’occasione, sono stati discussi, a vario titolo, gli ambiti prioritari di intervento su cui incardinare la riforma: la pianificazione del territorio, con particolare attenzione alla programmazione degli insediamenti sovracomunali; l’ambiente, attraverso una gestione sostenibile dei cicli dell’acqua e dei rifiuti e dei servizi pubblici ambientali nell’ottica dell’economia circolare e della transizione energetica; il lavoro e la formazione, rafforzando le politiche attive per l’occupazione, la formazione continua e lo sviluppo del mercato del lavoro; la casa, con politiche abitative di area vasta per contrastare il disagio legato all’accesso ad alloggi sostenibili; lo sviluppo economico, attraverso il coordinamento di iniziative territoriali, la rigenerazione delle aree produttive e il sostegno alle filiere; il ruolo chiave di erogatore di servizi e supporto ai Comuni di piccole e medie dimensioni, valorizzando anche la funzione dell’Ente come stazione appaltante per garantire maggiore efficienza e rapidità ai procedimenti amministrativi; le infrastrutture e la mobilità, puntando a una maggiore interconnessione territoriale.

M4 fino a Segrate, 619 milioni da sbloccare: il primo banco di prova

Su quest’ultimo punto, Assolombarda e le organizzazioni del Patto hanno individuato nello sblocco dei 619 milioni di euro per il prolungamento della linea M4 fino a Segrate e al futuro Hub Porta Est il primo banco di prova della governance di area vasta. L’opera dispone già di un progetto definitivo e di un piano economico-finanziario aggiornati e approvati. Il prolungamento consentirà di raggiungere anche la futura stazione dell’alta velocità ferroviaria dell’Hub Porta Est. Nel complesso, i 938 milioni di euro di investimenti pubblici previsti per le due opere permettono di attivare 2,8 miliardi di euro di investimenti privati – oggi a rischio – e di generare 3,8 miliardi di euro di valore aggiunto per il territorio, pari a 0,7 punti di PIL regionale. Con riferimento all’uso dell’auto privata, gli interventi consentiranno inoltre di ridurre la congestione sottraendo alla strada 30 milioni di spostamenti l’anno.

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