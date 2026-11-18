Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Beppe Sala ancora una volta ci mette la pezza lui. Fa niente che la politica – pure quella che corre per prendere il suo posto – sia rimasta silente sulla più grande e scottante questione in campo su Milano, ovvero come far rimanere in capo ad Atm il trasporto pubblico locale. Fa niente che la politica – soprattutto quella che corre per prendere il suo posto – si sia appassionata a temi sicuramente di impatto come lo stadio, la cui vicenda però è già segnata in tutto e per tutto (voglio proprio vedere chi riuscirà a invertire l’inerzia delle decisioni prese). Fa niente che la politica – soprattutto quella che corre per prendere il suo posto – continui a parlare di un libro dei sogni fatto di interventi pubblici che manco in Unione Sovietica, di case popolari come se piovesse, di gratuità sui mezzi pubblici.

Fa niente tutto, alla fine la pezza ce l’ha dovuta mettere lui, sindaco uscente. Dicendo che rimanderà, e rimanderà ancora la gara. Sposterà la notte un po’ più in là, per citare il bellissimo titolo di un libro, in attesa che anche la politica nazionale si svegli per tutelare Milano (sperabilmente). Cosa sulla quale nutro qualche dubbio. Come si faccia a non accorgersi che il futuro di oltre 10mila persone che lavorano in Atm ha un impatto enorme sulla città, io non lo comprendo, e dà la cifra di quanto la politica, anche quella locale, sia avulsa e distaccata nei confronti della vita reale di Milano.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).