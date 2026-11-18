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Giudizio immediato per il professore di italiano di 49 anni, ai domiciliari da giugno. Le accuse sono violenza sessuale, concussione e maltrattamenti. Secondo la Procura avrebbe sfruttato il proprio ruolo per ottenere immagini e conversazioni a sfondo sessuale. Un’altra indagine coinvolge il preside e un comandante dei carabinieri

Sono diventati 18 gli studenti della scuola militare Teulié di Milano individuati come presunte vittime degli abusi contestati a un professore di italiano di 49 anni, finito agli arresti domiciliari lo scorso giugno. Il docente, accusato di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti, andrà direttamente a processo, senza passare dall’udienza preliminare. Lo ha stabilito il gip Elio Sparacino, accogliendo la richiesta della Procura di Milano sulla base delle prove raccolte nel corso delle indagini. La prima udienza è in programma l’11 gennaio davanti alla nona sezione penale del Tribunale. Al centro dell’inchiesta un presunto sistema di abusi, umiliazioni e pressioni psicologiche che l’insegnante avrebbe esercitato sugli allievi sfruttando anche il timore di possibili ripercussioni sul percorso scolastico.

Scuola militare Teulié, da sette a 18 studenti coinvolti nell’inchiesta

Il numero delle persone offese è cresciuto sensibilmente rispetto alla fase iniziale dell’indagine. Al momento dell’arresto del professore, nel giugno scorso, gli episodi contestati riguardavano almeno sette ragazzi. Con il proseguire degli accertamenti, gli studenti coinvolti sono saliti a 18, tutti ascoltati nei mesi successivi attraverso incidenti probatori. L’inchiesta, coordinata dalla pm Alessia Menegazzo, del pool guidato da Letizia Mannella, è stata condotta dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura diretta da Marcello Viola. Complessivamente sono state sentite circa quaranta persone, tra allievi, insegnanti e presunte vittime. Le contestazioni riguardano comportamenti che sarebbero iniziati nell’ottobre 2024 e avrebbero coinvolto studenti liceali, alcuni dei quali ancora minorenni all’epoca dei fatti.

Le accuse al professore: richieste sessuali e conversazioni umilianti

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 49enne, insegnante civile e non appartenente alle Forze armate, avrebbe approfittato della propria posizione per instaurare rapporti di soggezione con diversi allievi. Nel decreto che dispone il giudizio si fa riferimento ad “atti sessuali” che il docente avrebbe compiuto nei confronti degli studenti, oltre alla richiesta di intrattenere conversazioni sessualmente esplicite e di inviare fotografie e video personali. Agli atti figurano anche messaggi nei quali l’uomo sollecitava i ragazzi a mandargli “qualche fotina”. Le condotte contestate comprendono inoltre domande insistenti sulla vita privata, sulle relazioni sentimentali e sulla sfera intima degli allievi. La Procura descrive “conversazioni intrusive e umilianti” che avrebbero compromesso il loro equilibrio psicologico.

Non soltanto, dunque, presunti abusi sessuali, ma anche un insieme di comportamenti vessatori che, secondo l’accusa, avrebbero prodotto negli studenti condizioni prolungate di paura e disagio.

Il ricatto della maturità e la paura degli studenti di ribellarsi

Un elemento particolarmente rilevante dell’impianto accusatorio riguarda il ruolo che il professore avrebbe utilizzato per condizionare gli allievi. Il docente avrebbe ripetutamente richiamato la propria posizione scolastica e, in particolare, il previsto incarico di membro interno della commissione per l‘esame di maturità 2026, nella materia di italiano. Secondo la Procura, avrebbe lasciato intendere di poter ostacolare gli studenti durante gli esami o penalizzarne il rendimento, inducendoli così a non opporsi alle sue richieste. Diversi ragazzi hanno riferito agli investigatori di essere stati “spaventati” dall’eventualità che una ribellione potesse provocare conseguenze negative sulla loro carriera scolastica. Il contesto disciplinare particolarmente rigoroso della scuola militare avrebbe contribuito, sempre secondo l’accusa, ad accentuare il rapporto di soggezione tra docente e studenti.

Telegram, falsi nomi e messaggi cancellati: le modalità dei contatti

Gli investigatori hanno ricostruito anche le modalità con cui il professore avrebbe comunicato con gli allievi al di fuori dell’attività didattica. L’uomo avrebbe fornito il proprio numero di telefono chiedendo agli studenti di non salvarlo in rubrica con il suo vero nome. Li avrebbe inoltre invitati a scaricare Telegram, utilizzando nickname, messaggi temporanei e conversazioni da cancellare dopo lo scambio. Accorgimenti che, secondo la ricostruzione investigativa, si inserirebbero nel presunto sistema di controllo esercitato sui ragazzi. La Procura descrive un “regime di sopraffazione, vessazione, umiliazione e manipolazione personale, scolastica e morale”, accompagnato da continue interferenze nella sfera privata degli studenti e da pressioni legate all’autorità dell’insegnante.

Processo l’11 gennaio. Indagati anche il preside e un comandante dei carabinieri

Il professore, assistito dall’avvocata Paola Ponte, si trova ancora agli arresti domiciliari. Il processo con rito immediato, disposto per l’evidenza delle prove ritenuta dal giudice, inizierà l’11 gennaio, salvo che la difesa scelga di chiedere il rito abbreviato. I 18 studenti individuati come persone offese, rappresentati da diversi legali tra cui l’avvocato Patrizio Nicolò, potranno costituirsi parte civile e chiedere un risarcimento. Parallelamente, si avvicina alla conclusione un secondo filone investigativo, relativo alla presunta ritardata denuncia degli abusi all’interno della scuola. Gli accertamenti riguardano la gestione delle prime segnalazioni, dopo che uno degli studenti aveva raccontato quanto sarebbe accaduto. In questa parte dell’inchiesta risultano indagati il preside dell’istituto e il comandante della stazione dei carabinieri presente nella scuola militare.

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