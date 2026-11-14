Milano 2027, FdI reimposta la linea: “A breve il candidato per sfidare la sinistra”. Sarà la volta buona?

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Negli ambienti romani e milanesi di Fratelli d’Italia la linea è ormai tracciata con chiarezza. Dopo che anche Ignazio La Russa ha corretto il tiro rispetto alle tattiche attendiste che era sembrato evocare negli scorsi giorni, la strategia ufficiale di Fratelli d’Italia e della premier Giorgia Meloni va nella direzione di chiudere il dossier Milano in tempi rapidi, senza aspettare le mosse degli avversari.

L’obiettivo condiviso nello stato maggiore meloniano è individuare il candidato unitario del centrodestra al più tardi entro Natale, con la speranza di riuscire a sciogliere il nodo già entro la fine di novembre. A spingere per l’accelerazione è una valutazione prettamente politica e tattica: dopo quindici anni di amministrazioni di centrosinistra, la coalizione ha bisogno di una campagna elettorale lunga, strutturata e capillare per poter davvero contendere Palazzo Marino agli avversari. Aspettare l’inverno inoltrato o la primavera rischierebbe di regalare un vantaggio incolmabile al campo progressista.

Sulla griglia di partenza restano i nomi ormai noti ai tavoli della coalizione: da un lato il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, su cui punta con decisione Forza Italia, dall’altro l’eurodeputata della Lega Silvia Sardone, fortemente sponsorizzata da Matteo Salvini, senza dimenticare il profilo di Maurizio Lupi per Noi Moderati. Per FdI la priorità non è tanto la bandiera di partito del prescelto, quanto la rapidità dell’investitura per mettere subito in moto la macchina elettorale.

A frenare finora la fumata bianca è stato soprattutto il cosiddetto “risiko delle grandi città” al voto nel 2027. La partita milanese si intreccia inevitabilmente con gli equilibri nazionali e con le caselle di Roma, Torino e Napoli, in un gioco di pesi e contrappesi tra gli alleati di governo. Tuttavia, da Fratelli d’Italia filtra la volontà determinata di sbloccare lo stallo in tempi brevi: la sfida per riconquistare il capoluogo lombardo parte adesso, e il centrodestra non intende restare alla finestra.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).