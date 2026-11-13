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Milano 2027, Morelli (Lega) replica a La Russa: “Perdere tempo favorisce la sinistra, non lavoriamo per loro”

Su Milano Quotidiano la risposta del salviniano doc al presidente del Senato: "Il candidato va scelto il prima possibile anche con le primarie e la Lega, con Silvia Sardone, è pronta"

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Alessandro Morelli
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“Il candidato va scelto il prima possibile anche con le primarie e la Lega, con Silvia Sardone, è pronta. Questa dilazione incomprensibile dei tempi favorisce la sinistra e perdere ancora tempo significa lavorare per loro”. Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla programmazione e al coordinamento della politica economica nel governo Meloni, nonché senatore milanese della Lega, commenta così – su Milano Quotidiano – le recenti dichiarazioni del presidente del Senato e fondatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa, secondo il quale ‘a Milano serve prima il candidato di sinistra e poi il nostro. Ci dicano l’uscente e noi decidiamo lo sfidante, è logico’.

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