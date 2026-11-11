Milano, La Russa: “Il candidato di centrodestra arriverà tardi”. Forse fin troppo

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E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

Pare aver risposto allo scorso numero di Frontale, il presidente del Senato Ignazio La Russa. Il quale – papale papale – ha detto che secondo lui deve arrivare prima il candidato del centrosinistra e poi il centrodestra sceglierà il suo alfiere. (Poi in effetti ha parzialmente ritracciato, dicendo che si deciderà presto sul tavolo nazionale ma vabbè…).

Vai a capire se è solo un modo dello scaltrissimo presidente del Senato di raffreddare i bollenti spiriti della coalizione di centrodestra, nella quale Matteo Salvini ha invece detto (come tantissimi, per l’ennesima volta) che bisogna fare in fretta a definire lo sfidante del successore di Beppe Sala. Il problema è che senza Fratelli d’Italia non si sceglie mica. E se l’uomo più forte e rappresentativo di Fdi dice che bisogna attendere, si attende.

Rimane da capire se “arriverà tardi”. Non tanto per demeriti del centrodestra, ma perché il centrosinistra andrà lunghissimo nella scelta del suo candidato. Se davvero le primarie si faranno l’anno prossimo, e se davvero dovessero essere disgiunte e successive rispetto a quelle nazionali, si rischierà di avere il candidato di centrodestra praticamente all’ultimo momento utile. C’è peraltro da chiedersi come si può ipotizzare una campagna di Matteo Perego, Silvia Sardone o Maurizio Lupi lunga cinque mesi senza sapere chi è il candidato.

E’ una situazione assai scomoda per chiunque, e oggettivamente lo è anche a sinistra, dove rimarranno tutti in campo per mesi, senza sapere niente non tanto su chi potrebbe vincere la partita, ma se ci sarà una partita. L’unica differenza tra destra e sinistra, è che la destra parte molto indietro. Ad oggi bisogna dire che l’unico candidato di destra in campo, Carmelo Burgio, va ancora a ritmo moderato. C’è, dichiara, scrive molto, polemizza quando vuole, e lancia abboccamenti al centrodestra. Ma non ha ancora dispiegato le sue forze reali. Con il singolare risultato che tutti parlano, ma di candidato (tranne Burgio) non c’è proprio nessuno.

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