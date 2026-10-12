Milano 2027, Rosato (Azione): “Sì a Calabresi sindaco, ma le primarie sono inutili e dannose”

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

“Abbiamo sempre detto che Calabresi sarebbe un ottimo sindaco per Milano. Confidiamo che ci sia senso della misura e che non gli venga chiesto di fare inutili e dannose primarie a cui non contribuiremo in alcun modo”. Con queste parole il vice-segretario di Azione Ettore Rosato risponde alla domanda di Milano Quotidiano se il partito guidato dal senatore di Carlo Calenda sia pronto a sostenere Mario Calabresi candidato sindaco di Milano se fosse indicato dai leader nazionali senza le primarie.

Molti osservatori politici interpretano questo potenziale accordo locale come il preludio a un’alleanza strutturale per le prossime elezioni politiche. Fonti interne al partito precisano immediatamente che un’intesa milanese non cambierà la strategia nazionale di Azione. Il leader Carlo Calenda ma anche Ettore Rosato hanno sempre ribadito che il destino di Azione alle elezioni politiche è quello di correre in solitaria, fuori dai due poli principali.

La strategia per le elezioni comunali segue da sempre una logica radicalmente diversa da quella nazionale. Nelle città Azione sceglie di volta in volta se correre da sola, allearsi con il centrosinistra o, in certi contesti, guardare altrove. L’obiettivo sui territori è sostenere programmi concreti e candidati credibili, non firmare cambiali in bianco ai partiti romani. Per le Politiche la parola d’ordine resta la costruzione di un polo riformista alternativo sia al centrodestra sia al centrosinistra. Sostenere Calabresi a Milano significherebbe fare una scelta amministrativa per la città, non un’adesione al campo largo della sinistra. L’eventuale accordo milanese va letto quindi come un laboratorio locale, mentre la corsa verso il Parlamento vedrà Azione correre rigorosamente da sola.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).