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Dieci anni di carcere per aver accoltellato alle spalle una donna scelta a caso mentre stava andando al lavoro in piazza Gae Aulenti, nel cuore del distretto dei grattacieli milanesi. È la condanna inflitta a Vincenzo Lanni, 60 anni, responsabile dell’aggressione ai danni di una manager di Finlombarda, 43 anni, rimasta gravemente ferita la mattina del 3 novembre 2025. La sentenza è stata pronunciata dalla giudice per l’udienza preliminare di Milano Chiara Valori, al termine del processo celebrato con rito abbreviato. La gup ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, accogliendo l’impostazione accusatoria della pm Maria Cristina Ria. La vittima non conosceva il suo aggressore e non aveva alcun legame con lui: era stata individuata casualmente, come emerso anche dalle immagini video dell’aggressione.

L’aggressione in piazza Gae Aulenti e la vittima scelta a caso

I fatti risalgono alla mattina del 3 novembre 2025, quando Lanni aveva raggiunto la zona di Porta Nuova, uno dei principali poli direzionali di Milano. Qui aveva individuato la donna, dipendente di Finlombarda, mentre si stava recando al lavoro, colpendola con una coltellata alla schiena. L’aggressione, avvenuta senza alcun precedente contatto tra i due, aveva provocato gravi ferite alla 43enne. Le immagini dell’accaduto avevano contribuito a ricostruire la dinamica e la scelta apparentemente casuale della vittima. Dietro quel gesto, tuttavia, secondo quanto emerso dalle indagini, c’era un proposito di vendetta maturato dall’aggressore nei confronti di Unicredit, istituto bancario con il quale la donna colpita non aveva alcun rapporto lavorativo.

Lanni e la vendetta contro Unicredit: “Volevo farla pagare a loro”

A spiegare le ragioni dell’aggressione era stato lo stesso Lanni durante l’interrogatorio sostenuto dopo l’arresto davanti alla gip Rossana Mongiardo. “Preferibilmente avrei colpito sotto a Unicredit ma non avevo la certezza che la persona lavorasse per Unicredit, volevo farla pagare a loro per quello che era successo 12 anni prima“, aveva dichiarato. L’uomo, che in passato aveva lavorato come programmatore informatico, aveva raccontato che tra i clienti della società per cui prestava servizio figurava anche Unicredit. Proprio a quella precedente esperienza professionale riconduceva il risentimento che, a suo dire, lo aveva spinto ad agire. Il suo obiettivo, dunque, non era una persona specifica, ma qualcuno che potesse essere associato alla banca. La manager di Finlombarda era stata colpita pur essendo completamente estranea alle vicende personali e lavorative dell’aggressore.

Il precedente del 2015: due anziani accoltellati nel Bergamasco

Quello di piazza Gae Aulenti non era il primo episodio di violenza attribuito a Vincenzo Lanni. Nell’agosto del 2015, dopo aver perso il lavoro come programmatore informatico, l’uomo aveva già aggredito due anziani in provincia di Bergamo. Per quei fatti, nel 2016, era stato condannato a otto anni di reclusione e a tre anni di permanenza in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), con il riconoscimento dell’attenuante della seminfermità mentale. Nel procedimento relativo all’aggressione del novembre 2025, invece, Lanni è stato riconosciuto capace di intendere e di volere al momento del fatto.

“O mi richiamano in comunità o mi vendicherò”: la decisione prima dell’aggressione

Un altro elemento emerso dagli interrogatori riguarda il periodo immediatamente precedente all’accoltellamento. Lanni aveva raccontato di essere stato allontanato dalla comunità di recupero in provincia di Varese nella quale era ospite. Dopo aver lasciato la struttura, aveva raggiunto Milano maturando, secondo le sue stesse dichiarazioni, due possibili alternative. “Due opzioni: o mi richiamano in comunità o faccio questo per vendetta, per rivalsa verso chi mi ha buttato fuori circa 10/12 anni prima e per la situazione attuale“, aveva spiegato agli inquirenti. L’uomo aveva quindi deciso di mettere in atto il proprio proposito, scegliendo come bersaglio una persona incontrata nella zona degli uffici di Porta Nuova.

Attualmente detenuto nel carcere di San Vittore, Lanni non ha rilasciato dichiarazioni nel corso del processo, celebrato a porte chiuse. La sentenza pronunciata dalla gup Chiara Valori ha riconosciuto anche l’aggravante della premeditazione, stabilendo una pena di dieci anni di reclusione.

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