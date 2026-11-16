Milano, Azione: “No alla patrimoniale di Schlein”. Nahum: “Pacini? Non è una persona da prendere sul serio”

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Patrimoniale, salario minimo, politiche fiscali e futuro del centrosinistra milanese. A poco più di un anno dalle elezioni comunali del 2027, il confronto tra le diverse anime della coalizione si accende anche sui temi economici, mettendo in evidenza le distanze tra le posizioni della sinistra e quelle dell’area riformista. A riaprire la discussione sono state anche le recenti dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala, che, interpellato sulla proposta di una tassa sui grandi patrimoni sostenuta dalla segretaria del Pd Elly Schlein, ha risposto con un interlocutorio “Vediamo”. Più articolata la posizione del primo cittadino sul salario minimo comunale. A margine della sottoscrizione delle convenzioni attuative del Fondo Metropolitano di Ripresa e Resilienza, Sala ha osservato che la misura riguarderebbe una quota molto limitata dei dipendenti, indicando come priorità l’aumento delle retribuzioni per la maggioranza dei lavoratori.

Ma le divergenze nel centrosinistra non riguardano soltanto le politiche economiche. Anche la composizione della futura coalizione è già terreno di scontro. Lorenzo Pacini, candidato alle primarie, ha espresso la propria contrarietà alla presenza di Azione nell’alleanza, contestando in particolare il ruolo dei riformisti nella vicenda del nuovo stadio di San Siro. Su questi temi abbiamo intervistato Daniele Nahum, consigliere comunale di Azione a Palazzo Marino, che difende la necessità di alleggerire la pressione fiscale sul lavoro, respinge la proposta di una patrimoniale e rivendica le scelte urbanistiche sostenute dal suo gruppo. Senza risparmiare critiche a Pacini e a una parte del centrosinistra milanese. L’INTERVISTA

Partiamo dal salario minimo comunale. Il sindaco Sala ha osservato che la misura riguarderebbe una quota limitata dei dipendenti, sostenendo invece la necessità di aumentare le retribuzioni della maggioranza dei lavoratori. Lei condivide questa impostazione?

Sono favorevole al salario minimo per i dipendenti comunali. In Consiglio comunale ho presentato, come primo firmatario, una mozione sul salario minimo e contro i bandi al massimo ribasso, che è stata approvata. Naturalmente il problema delle retribuzioni è più ampio e riguarda anche la produttività del lavoro, quindi ha una dimensione nazionale. C’è poi la questione delle differenze territoriali nel costo della vita, che richiama il dibattito sulle cosiddette gabbie salariali. Se un insegnante a Milano, dove vivere costa molto, guadagna quanto un insegnante a Catanzaro, evidentemente esiste un problema. Per aumentare il reddito disponibile dei lavoratori ci sono però anche altri strumenti, a partire dalla riduzione della pressione fiscale sul lavoro e del cuneo fiscale.

Dunque sostiene sia il salario minimo comunale sia una riduzione del cuneo fiscale. Ma se dovesse indicare una priorità?

Se dovessi scegliere, darei la precedenza al taglio del cuneo fiscale, perché permetterebbe ai lavoratori di avere immediatamente più soldi in busta paga.

Un altro tema che divide il centrosinistra è la patrimoniale proposta da Elly Schlein, sulla quale Sala non ha assunto una posizione netta. Qual è il suo giudizio?

Personalmente penso che non abbia senso. In Francia sono già intervenuti più volte per rivedere questo tipo di imposta. La ricetta, a mio avviso, è un’altra: ridurre la spesa pubblica improduttiva, intervenire sulla pressione fiscale e detassare il lavoro. Oggi in Italia abbiamo un numero record di occupati, ma dobbiamo creare le condizioni perché il sistema produttivo possa crescere ulteriormente. Se aumentiamo le tasse sui grandi patrimoni, rischiamo che i capitali si spostino altrove. L’obiettivo deve essere aumentare il gettito fiscale attraverso la crescita economica, eliminando gli ostacoli burocratici che frenano le imprese. Mi sembra che Elly Schlein ragioni su un sistema produttivo italiano che non esiste più. La stragrande maggioranza delle nostre imprese è di piccole dimensioni. Pensiamo a un bar con quattro dipendenti: il problema è che un lavoratore che riceve 1.500 euro può arrivare a costarne 3.000 all’azienda. Sto parlando con molti baristi e alcuni mi raccontano di assumere persone per cinque ore al giorno, pagandole 900 euro, mentre altre quattro ore vengono retribuite in nero. È una situazione che si crea perché, secondo loro, risulta conveniente sia al datore di lavoro sia al dipendente. Naturalmente è un problema, ma bisogna intervenire sulle condizioni economiche che alimentano questi comportamenti e venire incontro alle imprese. Pensiamo anche al reddito di cittadinanza: è costato 30 miliardi e soltanto un beneficiario su sette ha trovato lavoro.

Veniamo alle elezioni comunali del 2027. Lorenzo Pacini ha dichiarato di non volere Azione nella coalizione di centrosinistra, contestando anche la vostra posizione sulla vendita di San Siro. Come risponde?

Noi rivendichiamo pienamente la scelta compiuta su San Siro. I Riformisti sono stati l’unico gruppo a votare compatto per approvare l’operazione. Abbiamo sempre sostenuto le scelte urbanistiche che ritenevamo giuste e continuiamo a rivendicarle. Il paradosso è vedere candidati alle primarie del centrosinistra prendere oggi le distanze da decisioni che sono state assunte durante questa amministrazione. Quanto a Pacini, se parla dell’Unione Sovietica in quei termini, probabilmente non ha mai aperto un libro di storia. Mi sembra l’emblema di una certa politica contemporanea, nella quale si cerca consenso attraverso dichiarazioni a raffica, senza preoccuparsi troppo del loro contenuto. Francamente non credo sia una persona da prendere sul serio. Dalle affermazioni sul prendere a fucilate i fascisti a quelle sull’Unione Sovietica, alcune sue uscite sembrano uno scherzo.

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