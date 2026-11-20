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Una telefonata allarmante, la falsa identità di un maresciallo dei carabinieri e la minaccia di un attacco informatico imminente ai conti bancari. È bastato questo per convincere una manager milanese a trasferire oltre 200mila euro a quelli che credeva fossero conti sicuri, ma che in realtà erano riconducibili a prestanome. La vittima è una donna di circa cinquant’anni, amministratrice delegata di un’azienda familiare lombarda attiva nel settore aeronautico, caduta nella trappola di un gruppo di truffatori che, nell’arco di pochi giorni, è riuscito a sottrarle complessivamente 201.650 euro. La vicenda, raccontata da Il Giorno, è ora al centro di un’indagine dei carabinieri, avviata dopo la denuncia presentata dalla donna. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i movimenti del denaro e identificare i responsabili, ma il tempo trascorso tra i primi trasferimenti e la scoperta della truffa potrebbe rendere particolarmente difficile il recupero delle somme.

Milano, il finto maresciallo e l’allarme per un attacco hacker ai conti

Il raggiro è cominciato venerdì 13 novembre, intorno alle 13. La manager, residente nella zona di Brera, ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è presentato come il maresciallo Fabrizio Luigi Siana, sostenendo di appartenere al Comando provinciale dei carabinieri di via Moscova. Con toni concitati, l’interlocutore le ha comunicato che i suoi risparmi e il patrimonio aziendale erano sotto attacco da parte di hacker. Per evitare che il denaro venisse sottratto, sarebbe stato necessario agire immediatamente, trasferendo le somme su altri conti correnti presentati come sicuri. La donna, preoccupata di perdere sia i propri risparmi sia le disponibilità economiche dell’impresa, ha seguito le indicazioni ricevute, senza rendersi conto di essere in contatto con un impostore.

Quattro bonifici per oltre 200mila euro: il denaro finisce ai prestanome

Il primo giorno la dirigente ha disposto tre bonifici istantanei: uno da 14.800 euro dal proprio conto personale e altri due, rispettivamente da 65.840 e 58.310 euro, dal conto dell’azienda. Il sedicente carabiniere non si è però fermato. Nei giorni successivi ha continuato a contattare la vittima, insistendo sulla necessità di mettere al riparo ulteriori disponibilità finanziarie. La manager si è così recata presso una banca nelle vicinanze del Castello Sforzesco, dalla quale ha disposto un altro trasferimento da 62.700 euro. Un quinto bonifico, da 78.670 euro, non è invece andato a buon fine per insufficienza di fondi sul conto aziendale. Il bilancio finale è di quattro operazioni completate, per un totale di 201.650 euro sottratti. Le somme sono confluite su conti che, secondo quanto emerso dalla denuncia, risultano intestati a prestanome.

La denuncia ai carabinieri e la corsa per rintracciare il denaro

I contatti tra il truffatore e la manager sono proseguiti fino a martedì 17 novembre, quando intorno alle 9 è arrivata l’ultima telefonata. Nel pomeriggio dello stesso giorno, verso le 17, la donna si è presentata in una caserma dei carabinieri fuori Milano, nei pressi della sede della propria azienda, per raccontare quanto accaduto e sporgere querela. Da quel momento sono partiti gli accertamenti per individuare gli autori e seguire il percorso dei bonifici. Il recupero del denaro si presenta tuttavia complesso: gli investigatori devono verificare se le somme siano già state trasferite su altri conti, eventualmente anche all’estero, attraverso operazioni destinate a renderne più difficile la tracciabilità.

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