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Prima le intimidazioni sui social, ora una lettera anonima contenente minacce di morte. Si aggrava la situazione della giudice milanese Tiziana Landoni, finita nel mirino per la decisione di scarcerare Youssef Siher, attivista pro Pal coinvolto nell’inchiesta sulle manifestazioni di piazza. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha deciso di rafforzare le misure di tutela della magistrata, disponendo la vigilanza mobile.

Milano, le intimidazioni alla gip Landoni dopo la decisione del 28 ottobre

La giudice è bersaglio di minacce dallo scorso 28 ottobre, quando aveva deciso di non convalidare il fermo di Siher, rimettendolo in libertà. Un provvedimento che aveva alimentato numerose polemiche politiche, suscitando reazioni critiche anche da parte di alcuni esponenti del governo. Le intimidazioni comparse sui social erano state immediatamente segnalate dagli uffici giudiziari, determinando l’adozione di un primo dispositivo di protezione. Nelle ultime settimane, tuttavia, la situazione ha registrato un ulteriore salto di gravità.

La lettera anonima e le minacce di morte

Nella missiva recapitata alla magistrata, secondo quanto riportato da Adnkronos, compaiono riferimenti espliciti alla scarcerazione dell’attivista, accompagnati da frasi come “ti uccideremo”. L’episodio ha fatto scattare un nuovo confronto tra i vertici giudiziari e le autorità preposte alla sicurezza. Da qui la decisione di innalzare il livello di tutela della giudice, già destinataria di misure precauzionali all’interno del Palazzo di Giustizia.

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