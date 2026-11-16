MiLove, lo shopping che diventa cura: “Il 100% dei ricavi in visite gratuite per i bambini di Milano

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Ottanta marchi della moda e del design che regalano i propri prodotti, centoventi volontari dietro ai banchi, uno studio di commercialisti alla cassa. E un principio che non ammette eccezioni: tutto quello che entra, esce sotto forma di cure. È MiLove, il charity shop di Welcomed che da giovedì 12 a domenica 15 novembre ha animato piazza Alvar Aalto, nel cuore di Porta Nuova, per finanziare Visita Sospesa, il programma di visite mediche, psicologiche e riabilitative gratuite destinato ai bambini, agli adolescenti e ai genitori delle famiglie più fragili della città.

«Per noi è molto importante, perché il 100% dei ricavi va direttamente in visite gratuite», spiega Paolo Colonna, presidente di Welcomed, tra uno scaffale e l’altro. Dietro l’evento c’è una filiera di generosità che il presidente elenca con precisione: «Lo spazio e la luce ci vengono pagati da Coima, l’aperitivo inaugurale, molto partecipato, è stato offerto da Campari, e i mobili ci vengono prestati: arrivano addirittura dalla Spezia».

I numeri: 200 mila euro raccolti, 14.500 visite nel 2026

I risultati, assicura Colonna, sono «sempre in crescita». «L’anno scorso, nell’insieme delle iniziative che abbiamo organizzato, abbiamo raccolto 200 mila euro», che si sono tradotti in oltre tremila prestazioni interamente gratuite. E il perimetro complessivo di Visita Sospesa continua ad allargarsi: «Quest’anno faremo in totale 14.500 visite gratuite su Milano. Cominciamo ad avere una certa massa critica».

Una massa critica che risponde a un bisogno misurabile. «A Milano, secondo le statistiche della Caritas, che sono molto credibili, abitano trentamila minori sotto la soglia di povertà», ricorda il presidente. Il 91% delle visite gratuite di Welcomed viene erogato proprio in città.

Chi accede: Isee sotto gli 8 mila euro e una rete di invianti

Il meccanismo è rigoroso. Le visite gratuite sono riservate a famiglie con un Isee inferiore a 8 mila euro, segnalate da invianti qualificati, pubblici o privati: «Una cinquantina di scuole con cui lavoriamo, i pediatri di base, le Uonpia e tutti quegli enti del terzo settore che si occupano di bambini e adolescenti».

Welcomed, nata a Milano nel 2013, è un’impresa sociale non profit che gestisce ambulatori medici, psicologici e riabilitativi – dalla psicomotricità alla logopedia – focalizzati sull’età evolutiva. Ma il suo lavoro, sottolinea Colonna, non si esaurisce in ambulatorio: «Operiamo dove i bambini vivono: nelle scuole, nei doposcuola, negli oratori, nelle attività sportive e soprattutto nelle loro famiglie. Molto spesso c’è anche un sostegno familiare».

“Lavorare nel sociale è più pesante”

A guidare la struttura sono l’amministratrice delegata Giulia Di Donato e la direttrice sanitaria Raffaella Damonte, affiancate da figure dedicate a filantropia, raccolta fondi, comunicazione e area sociale. «Abbiamo una struttura importante, anche perché lavorare nel sociale è molto più pesante che lavorare altrove», osserva Colonna. «Capita di avere genitori che non parlano bene l’italiano, che non sanno dialogare con una maestra, che hanno più figli e difficoltà di relazione. Allora noi dobbiamo impegnarci a integrare la cura del bambino nelle famiglie e negli ambienti in cui vive».

È questo, in fondo, il senso di MiLove: trasformare un acquisto in una visita, e una visita in un percorso. Con un invito che il presidente rivolge a chiunque si fermi davanti ai banchi: guardare, scegliere qualcosa, e sapere che quel gesto diventa cura per un bambino della propria città.

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