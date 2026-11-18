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“Oggi mi dedico a questa decisione sofferta e difficile, anche se meditata, e non sto pensando al futuro. Lasciare una comunità nella quale ho militato per più di trent’anni mi riempie il cuore di dolore”, afferma a Milano Quotidiano l’ex parlamentare del Partito Democratico Emanuele Fiano, dopo la sua uscita dai Dem a seguito del mancato voto a favore del PD sulla legge contro l’anti-semitismo in Parlamento.

“La segretaria Schlein avrebbe dovuto portare il PD a votare a favore del provvedimento. La senatrice a vita Liliana Segre ha affermato che il testo non recava reali criticità, il PD ha provato a far passare alcuni emendamenti inessenziali, come li ha definiti la stessa Segre, che non avrebbero modificato l’essenza del provvedimento. Sarebbero stati benvenuti, ma la destra non li ha accettati e a quel punto era doveroso votare a favore perché la battaglia contro l’anti-semitismo da parte della storia della sinistra e della liberazione dal nazifascismo”.

“Il provvedimento non chiude la bocca a chi critica il governo di Israele, d’altronde se un magistrato ritiene che ci sia un reato di discriminazione può già farlo con la Legge Mancino. In quel testo si parla di prevenzione all’anti-semitismo nelle scuole e nelle università e da 10 anni ci sono leggi simili in 46 Paesi del mondo quella dichiarazione è stata adottata o applicata e non c’è stata una persona incriminata. Preso atto che la destra non ha voluto emendamenti, il PD avrebbe dovuto votare comunque il provvedimento”. E infine alla domanda se resterà in futuro nell’alveo del centrosinistra, Fiano risponde: “Assolutamente sì”.

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