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Domani sera, 25 novembre, alle 20,30 verranno assegnati presso il Ristorante Galleria di Milano i riconoscimenti della terza edizione del Premio Galleria, dedicato alle personalità artistiche scaligere che durante la stagione operistica hanno maggiormente contribuito al prestigio e alla vitalità del Teatro, interpretandone lo spirito con passione e dedizione. Il “Galleria”, offerto dalla famiglia Galli, e presieduto da Pier Galli, gestore del celebre locale storico di Galleria Vittorio Emanuele, vuole celebrare il legame tra la città di Milano e il suo Teatro d’opera, simbolo di eccellenza culturale.

Due sono i premi direttamente assegnati dal Consiglio direttivo formato da Alberto Mattioli (La Stampa, Il Foglio, QN), Elvio Giudici (Il Giorno e Classic Voice) e Giacomo Faina (co-fondatore e membro del consiglio direttivo di esterni, noto melomane): il Personaggio scaligero, che individua l’artista o la personalità che più ha incarnato lo “spirito” del Teatro alla Scala durante la stagione e il Premio alla Carriera. Tutti gli altri premi – per le categorie Miglior spettacolo, Miglior regista, Miglior direttore, Miglior cantante – sono stati assegnati dalla giuria, tramite votazione online. Quest’anno è stato inoltre istituito un Premio “Angelo Foletto” per ricordare la figura del grande critico musicale, storica firma de La Repubblica, da pochi mesi scomparso, che verrà consegnato dalla moglie, Anelide Nascimbene, al giovane soprano Francesca Pia Vitale, per la sua interpretazione di Violetta nella Traviata.

Il Personaggio scaligero, in questa terza edizione, è stato identificato nel baritono Luca Salsi. “Presenza ormai stabile nei cartelloni della Scala, nell’ultima stagione – si legge nella motivazione ufficiale – Luca Salsi è stato protagonista della nuova produzione di Nabuconodosor, confermando il suo status di baritono verdiano di riferimento del teatro e la sua ormai storica collaborazione con Riccardo Chailly. In attesa dell’Otello del 7 dicembre prossimo, nel quale Salsi interpreterà Jago continuando la sua lunga storia d’amore con Giuseppe Verdi e il Teatro alla Scala”.

Il Premio alla Carriera è stato assegnato a Bruno Casoni, uno dei più longevi e apprezzati Maestri del Coro nella storia del Teatro alla Scala di Milano, dove ha operato per decenni, fino al suo congedo nel giugno 2026. “Da sempre colonna del Teatro alla Scala, Bruno Casoni è stato per molti anni il maestro del suo Coro, confermando l’eccellenza riconosciuta a livello internazionale e non solo nel suo tradizionale repertorio italiano. Casoni continua oggi il suo altissimo magistero con il Coro di voci bianche, vivaio, si spera, delle future generazioni di artisti del Coro della Scala”.

Il Miglior spettacolo della stagione è stato assegnato a Faust di Gounod, in scena dal 20 ottobre all’8 novembre 2026. Si specifica nelle motivazioni: “In questa nuova produzione tutti gli elementi dello spettacolo convergevano in una visione comune, iconoclasta e innovativa del capolavoro di Gounod: dalla regia fantasiosa di Johannes Erath alla direzione brillante di Daniele Rustioni, fino alla bella prova della compagnia di canto, con Vittorio Grigolo, Marina Rebeka e Alex Esposito nelle parti principali”.

Daniele Rustioni è stato nominato Miglior direttore, per la sua direzione musicale di Faust: “Tecnicamente solidissima durante tutto il lungo arco dell’opera, spiega la Giuria, la direzione di Daniele Rustioni ne ha proposto un’interpretazione memorabile, dando non solo della musica, ma anche della drammaturgia del Faust di Gounod una visione teatralissima, brillante, drammatica e ironica insieme”.

Il riconoscimento quale Miglior regista è stato assegnato a Romeo Castellucci per la sua regia di Pelléas et Mélisande, andato in scena dal 22 aprile al 9 maggio 2026. “Alle prese con un titolo dalla drammaturgia così elusiva come Pélleas et Mélisande, Romeo Castellucci ha realizzato uno spettacolo tecnicamente di altissimo livello, con una gestione esemplare del palcoscenico che si concretizzava in immagini di grandissima potenza evocativa e visionaria bellezza”.

Il Miglior cantante è Alex Esposito, per la sua interpretazione della parte di Méphistophélès nell’opera Faust. “Al personaggio di Méphistophélès, vero protagonista dell’opera di Gounod, Alex Esposito ha ridato la sua vera natura di diavolo “francese”, seduttore, mercuriale, affascinante e gaglioffo insieme, esibendo non solo doti vocali ma anche attoriali di qualità assoluta, e stabilendo probabilmente il nuovo record scaligero di numero di costumi cambiati in un solo spettacolo”, precisa la Giuria.

La giuria del Premio comprende prestigiose firme della critica musicale e esperti della materia, tra cui musicologi, studiosi e giornalisti delle maggiori testate nazionali, ma anche appassionati e fini connaisseur del mondo della lirica, che frequentano con attenzione e assiduità: Andrea Estero (Presidente dell’Associazione Critici Musicali Italiani e direttore di Classic Voice), Pierluigi Panza (Corriere della Sera), Giovanni della Frattina (Il Giornale), Egle Santolini, giornalista de La Stampa, Fabio Vittorini de Il Manifesto, Silvia Barigazzi, giornalista e melomane, erede e continuatrice dell’opera del padre Giuseppe, autore di “La Scala racconta”, Ricciarda Belgiojoso, pianista e direttrice artistica di Piano City Milano, Marco Vizzardelli (L’Alto Adige), Federico Freni, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e appassionato di musica, Attilia Giuliani, melomane già figura centrale del Club Abbadiani Itineranti, Paola Merli, melomane, Madelyn Renée, soprano di fama internazionale.

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