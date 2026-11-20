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La Cassazione annulla definitivamente il sequestro del cellulare e del computer di Christian Malangone, direttore generale del Comune di Milano, coinvolto nell’inchiesta sulle presunte irregolarità nella vendita dello stadio di San Siro. La sesta sezione penale della Suprema Corte ha accolto il ricorso della difesa, annullando senza rinvio il provvedimento con cui il Tribunale del Riesame aveva confermato la legittimità del sequestro disposto nel marzo scorso.

La decisione comporta l’immediata restituzione dei due dispositivi al dirigente comunale, senza che gli investigatori possano trattenerne copia. Malangone, che figura tra gli indagati nel procedimento, si era opposto alla consegna dei codici di sblocco del telefono e del computer agli uomini della Guardia di Finanza.

Inchiesta sulla vendita di San Siro, annullato il sequestro al direttore generale del Comune

Il provvedimento della Cassazione rappresenta un passaggio significativo nell’ambito dell’inchiesta che riguarda la procedura di vendita dello stadio di San Siro. I dispositivi elettronici di Malangone erano stati sequestrati nel marzo 2026 nel corso delle attività investigative. La difesa, affidata all’avvocato Domenico Aiello, aveva contestato fin dall’inizio la legittimità del provvedimento, impugnandolo davanti al Tribunale del Riesame. Quest’ultimo aveva tuttavia confermato il sequestro, portando i legali del dirigente a rivolgersi alla Suprema Corte. La sesta sezione penale ha ora accolto il ricorso, annullando senza rinvio la precedente decisione e disponendo la restituzione integrale dei beni. La pronuncia riguarda la legittimità del sequestro probatorio e non costituisce una decisione sulle contestazioni oggetto dell’inchiesta, nella quale Malangone mantiene la posizione di indagato.

Il legale di Malangone: “Una vittoria netta, senza possibilità di replica”

Particolarmente soddisfatto l’avvocato Domenico Aiello, che rivendica il risultato ottenuto dalla difesa. “È una vittoria netta, senza possibilità di replica: la Corte di Cassazione ha detto No! No al sequestro, no alla logica investigativa che lo sorreggeva, no alla conferma del Riesame. Un annullamento senza rinvio che chiude definitivamente quella pagina e restituisce al dott. Malangone ciò che non avrebbe mai dovuto essergli tolto”, dichiara il legale. Aiello sottolinea soprattutto il significato della pronuncia sul piano delle garanzie individuali: “La Costituzione non retrocede alle pressioni dell’indagine sulla cessione dello Stadio San Siro”. Secondo il difensore, il provvedimento era illegittimo fin dal momento della sua esecuzione e avrebbe consentito agli investigatori di accedere a una quantità estremamente ampia di informazioni personali del dirigente.

Il rifiuto di consegnare le password e la tutela dei dati personali

Uno dei punti centrali della controversia riguarda proprio l’accesso ai contenuti dei dispositivi sequestrati. Come ricostruisce Aiello, la difesa aveva scelto di non fornire i codici di sblocco, anche in contrasto con le intenzioni dello stesso Malangone. La consegna delle password, sostiene il legale, avrebbe permesso agli investigatori di accedere al 98% dei file contenuti negli apparecchi, comprese comunicazioni strettamente personali e familiari. “Le più personali e intime comunicazioni e momenti familiari. Tutta la sua vita in pratica“, osserva Aiello, evidenziando la portata dell’accesso ai dati che sarebbe stato possibile attraverso lo sblocco dei dispositivi. La difesa aveva quindi impugnato il sequestro, contestandone la compatibilità con le garanzie previste dall’ordinamento.

Aiello: “Il sequestro probatorio incide sulla vita delle persone prima di qualsiasi accertamento”

Nel commentare la decisione, il legale del direttore generale del Comune insiste sulle conseguenze che un sequestro può produrre anche prima dell’eventuale accertamento di responsabilità. “Il sequestro probatorio è uno strumento penetrante. Incide sulla sfera familiare, patrimoniale, lavorativa e reputazionale di una persona anni prima di qualsiasi accertamento di responsabilità”, afferma Aiello. “Proprio per questo, la legge e la Costituzione ne circoscrivono l’applicazione con presupposti rigorosi e inderogabili”, aggiunge. Il difensore ricorda inoltre che il Tribunale del Riesame aveva inizialmente confermato il provvedimento e che la Procura riteneva solido l’impianto investigativo posto alla base del sequestro.

La Cassazione ha invece disposto l’annullamento senza rinvio, chiudendo definitivamente la controversia relativa ai due dispositivi. Resta aperto, su un piano distinto, il procedimento giudiziario sulle presunte irregolarità nella vendita di San Siro, rispetto al quale la pronuncia della Suprema Corte non determina automaticamente conseguenze sulla posizione processuale del direttore generale del Comune.

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