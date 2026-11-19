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Nuovo capitolo della maxi inchiesta sull’urbanistica milanese. La Procura di Milano ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a 27 persone nell’ambito del procedimento che riguarda la trasformazione dell’area dell’ex Trotto, nel quartiere San Siro. Al centro degli accertamenti, gli interventi immobiliari tra le ex scuderie di via Rospigliosi 43 e l’area dell’ex ippodromo storico del Trotto, terreni originariamente appartenenti a Snaitech e successivamente interessati da operazioni immobiliari che hanno coinvolto Prelios.

Le ipotesi di reato contestate, a vario titolo, sono lottizzazione abusiva, realizzazione di opere edilizie abusive e falso ideologico. Tra gli indagati figurano dirigenti e funzionari del Comune di Milano, professionisti, progettisti, rappresentanti delle società coinvolte e un notaio. L’avviso di conclusione delle indagini, firmato dai pubblici ministeri Marina Petruzzella, Mauro Clerici e Paolo Filippini, rappresenta un passaggio preliminare rispetto all’eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Le responsabilità delle persone coinvolte restano da accertare.

Ex Trotto, l’accusa della Procura: “Ignorate le prescrizioni urbanistiche”

Secondo la ricostruzione dei magistrati, la trasformazione delle due aree sarebbe avvenuta attraverso una “lottizzazione abusiva progressiva, cartolare e materiale, tuttora in corso”, avviata nel 2019 con il frazionamento a fini edificatori di un’unica proprietà. In origine, infatti, i terreni comprendevano sia il lotto delle ex scuderie di via Rospigliosi, esteso per 20.923 metri quadrati, sia l’area dell’ippodromo tra viale Rospigliosi e via Piccolomini. Le due porzioni, collegate anche da un sottopassaggio, sarebbero state separate attraverso una serie di operazioni immobiliari.

La Procura individua un primo passaggio nei contratti preliminari di compravendita del luglio 2019, seguiti dagli atti definitivi del 21 aprile 2020 e dalla successiva compravendita tra Prelios e Axa del 28 aprile dello stesso anno. Per i magistrati, queste operazioni avrebbero richiesto un preventivo piano di lottizzazione, mai approvato secondo le procedure previste dalla normativa regionale e statale. L’intervento sarebbe stato invece autorizzato “ignorando le indicazioni e le prescrizioni” urbanistiche e “in assenza di alcun previo piano attuativo di zona e quindi di alcuna istruttoria urbanistica, atta a valutarne l’interesse pubblico”.

Via Rospigliosi, nel mirino demolizioni e nuove costruzioni

Una parte centrale dell’indagine riguarda il progetto di via Rospigliosi 43, nell’area delle ex scuderie. Secondo l’accusa, il terreno ricadeva in un ambito sottoposto a specifiche prescrizioni paesaggistiche del Piano territoriale di coordinamento provinciale, che vietavano la realizzazione di nuovi insediamenti edilizi isolati o separati dai nuclei esistenti.

Nonostante queste limitazioni, sostengono i pm, sarebbe stata autorizzata la demolizione del complesso preesistente, nella porzione compresa tra via Rospigliosi e via Capecelatro, per consentire la realizzazione di edifici con caratteristiche differenti da quelle originarie. Il nucleo demolito, secondo la Procura, era “parte integrante di quello tutelato con vincolo monumentale”. Al suo posto sarebbe stato autorizzato un nuovo insediamento “con caratteristiche completamente diverse e incompatibili con il preesistente”. Per 19 dei 27 indagati viene contestata anche la realizzazione, in concorso, delle opere ritenute abusive di via Rospigliosi 43 e la formazione del relativo titolo edilizio. Ad Andrea Matricardi viene inoltre contestato il falso ideologico in relazione all’attestazione di conformità allegata alla richiesta di permesso di costruire del 21 dicembre 2021.

Tra i nomi coinvolti nel procedimento figurano anche l’ex amministratore delegato di Snaitech Fabio Schiavolin, Nicola Sajeva di Prelios Sgr, oltre ad Andrea Viaroli, Franco Zinna, Dario Cortucci, Nicola De Martino, Marco Piva, Sara Augusta Morlacchi, Simona Collarini, Marco Porta e Angelo Pascale.

Piano attuativo dell’ex Trotto, i dubbi sulla valutazione ambientale

L’indagine riguarda anche il percorso amministrativo del piano attuativo PA7, relativo alla trasformazione dell’area dell’ex ippodromo del Trotto. Per la Procura, anche questa procedura rappresenterebbe una prosecuzione della presunta lottizzazione abusiva, in violazione delle norme sulla Valutazione ambientale strategica e sulla pianificazione urbanistica. In particolare, i magistrati contestano il fatto che il Rapporto ambientale non avrebbe considerato adeguatamente gli effetti cumulativi dei diversi interventi previsti nella stessa zona. Il documento, secondo l’accusa, avrebbe dovuto tenere conto del progetto di via Rospigliosi già in fase di realizzazione e delle ulteriori trasformazioni urbanistiche programmate nell’area.

“Il cumulo è l’elemento che rompe questa chiusura, perché costringe a guardare fuori dal perimetro e ad esaminare gli effetti quando l’intervento si somma agli altri”, scrivono i pm. Senza questa valutazione complessiva, sostengono, non sarebbe stato possibile verificare correttamente l’impatto su aria, rumore e traffico, né escludere effetti ambientali significativi. I magistrati sottolineano inoltre che nel Rapporto ambientale la colonna dedicata ai “cumuli tra progetti” non risultava compilata.

Famiglie Sospese: “Coinvolte 257 famiglie, anche in edifici già ultimati”

Le conseguenze della nuova inchiesta preoccupano il comitato delle Famiglie Sospese, che da oltre due anni denuncia la situazione di incertezza che coinvolge gli acquirenti degli immobili interessati dai procedimenti giudiziari sull’urbanistica milanese. Secondo il portavoce Filippo Borsellino, il nuovo filone investigativo riguarda complessivamente 257 nuclei familiari, di cui 115 nell’edilizia libera e 142 nell’edilizia residenziale sociale (ERS). “Con questa nuova inchiesta le famiglie sospese aumentano ancora di numero: non parliamo più solo di cantieri, ma di palazzi già finiti, dove ci sono persone che hanno acquistato da pochissimo davanti a un notaio e che pagano un mutuo”, afferma Borsellino. Il comitato, che indica in circa 4.500 le famiglie coinvolte complessivamente dalle vicende urbanistiche milanesi, torna a chiedere un intervento legislativo nazionale.

“A fare le spese di tutto questo non possiamo continuare ad essere noi. L’incertezza urbanistica che soffoca la nostra città da oltre due anni non è più sostenibile: serve una legge nazionale che faccia chiarezza, ora più che mai”, conclude il portavoce. Per venerdì 20 novembre è previsto un incontro a Palazzo Marino tra una delegazione delle Famiglie Sospese e il sindaco Giuseppe Sala.

Sala sulla nuova inchiesta: “Non ho le carte, nessun commento”

Il sindaco di Milano, interpellato a margine degli Stati generali dei trasporti a Palazzo Lombardia, ha preferito non esprimere valutazioni sui nuovi sviluppi giudiziari. “Non so che dire perché ovviamente le carte non le ho e tantomeno non ho sentito i dirigenti coinvolti, Simona Collarini per esempio. Per cui al momento non posso fare nessun commento”, ha dichiarato Giuseppe Sala. La chiusura delle indagini apre così un nuovo fronte giudiziario sulla trasformazione di San Siro, con possibili ripercussioni sul percorso dei progetti immobiliari e sulle famiglie che hanno già acquistato abitazioni nell’area.

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