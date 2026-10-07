Scontro totale tra Meghnagi e Majorino su Israele: “Ce l’ha con gli ebrei”. La replica: “Si cerchi un avvocato”

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Botta e risposta durissimo tra il presidente della Comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi e Pierfrancesco Majorino. Al centro dello scontro, la proposta dell’esponente del Pd di chiedere ai candidati alle eventuali primarie del centrosinistra un impegno a interrompere il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. A margine della commemorazione per il terzo anniversario del 7 ottobre, alla Sinagoga di via della Guastalla, Meghnagi ha attaccato frontalmente Majorino.

Meghnagi: “Ce l’ha sempre avuta con gli ebrei”

“Majorino è così da quando è in circolazione, ce l’ha sempre avuta con gli ebrei. Non è una cosa nuova, io non mi stupisco, ma non sono l’unico a non stupirmi, tutti quelli che lo conoscono non si stupiscono”, ha dichiarato il presidente della Comunità ebraica milanese. Meghnagi ha poi allargato l’attacco anche ad altre recenti prese di posizione dell’esponente dem: “Majorino in un’uscita ne ha fatta un’altra, ha attaccato il sindaco Sala per la cementificazione e dov’era lui quando Sala secondo lui cementificava? Parliamo di cose più serie”.

La replica di Majorino: “Si cerchi un avvocato”

La risposta di Majorino è arrivata a stretto giro ed è stata altrettanto netta. “Si cerchi un avvocato“, ha replicato l’esponente del Pd alle parole di Meghnagi.

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