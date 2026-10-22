Se sei sbirro ti tirano le pietre

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E’ uscita la nuova puntata di “Frontale”, newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Ci si può iscrivere qui: https://frontale.substack.com

Il video ha un titolo fuorviante. Milano, la lite tra una ragazza e un funzionario: “Ci battiamo anche per i tuoi diritti”. “Vandali”

La Repubblica ha messo un titolo diciamo benevolo per la ragazza. La realtà è che da una parte c’è un funzionario di polizia che nel pomeriggio di scontri si è preso un sampietrino in testa, con un lungo taglio che ha sanguinato e sporcato gli occhiali. Ripreso e fotografato, sarà l’immagine simbolo degli scontri.

Dall’altra ci sono due ragazze. Una urla: “Ci battiamo anche per i tuoi diritti”. L’altra: “Figli di puttana, svegliatevi (incomprensibile) era a tanto così dai piedi (probabilmente un fumogeno), se mi aveste preso vi avrei denunciati tutti”. L’altro esplode: “Ma vattene a casa, vandala e teppista”. Le due urlano stridule, non si capisce più niente. Il funzionario dice: “Andate a studiare”. Le due “non siete capaci di fare un cazzo, Stato di merda. Se mi fosse arivato il petardo addosso vi avrei denunciato tutti”. Intanto, sullo fondo, Milano brucia.

Ora del poliziotto io non vorrei parlare. Ne hanno parlato tutti. Mi vorrei soffermare sul fatto che le due ragazze dicono a uno che si è preso un sampietrino in testa – oltre a vari insulti – che se a loro due fosse arrivato (nel senso che non è arrivato, periodo ipotetico diciamo) un petardo addosso, allora loro due li avrebbero denunciati tutti. Non le due ragazze direttamente, beninteso, avrebbero denunciato. Avrebbero chiesto a papino e mammina di denunciare il funzionario “incapace di fare un cazzo”, che si era preso un sampietrino in testa. Il problema sapete qual è? Che io sono convinto che papino e mammina, invece di metterle in punizione e magari di levar loro il cellulare per una settimana, avrebbero davvero sporto denuncia. Perché se alla loro figlia fosse arrivato un petardo lanciato da altri in quella piazza, qualcuno avrebbe dovuto pagare. Magari il funzionario ferito, al servizio di uno Stato fascista.

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