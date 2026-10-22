Milano, ultima chiamata. Stasera Red Pill episodio 101

Questa sera puntata numero 101 di Red Pill, il programma serale di Atlantico Quotidiano. Ogni giovedì, alle ore 23, con i nostri autori e numerosi ospiti approfondiremo i temi caldi della settimana con l’approccio critico e fuori dal coro che ci contraddistingue. Ospiti Iuri Maria Prado e Fabio Lugano.

Milano devastata e saccheggiata da maranza e giovani militanti di estrema sinistra. Disagio giovanile? Guerra ibrida? O il frutto inevitabile di una mancata integrazione e mesi di “Free Palestine”?

Israele verso le elezioni della Knesset. Il premier Benjamin Netanyahu sopravviverà anche a questo tornante politico?

Punto anche sul ballottaggio delle presidenziali in Brasile e le midterm Usa.

Questi i temi che tratteremo nella puntata di questa sera. Se non vi accontentate della “pillola blu”, le solite narrazioni dei media mainstream, cosa state aspettando? Provate Red Pill. Tutti i giovedì alle 23 su NicolaPorro.it, Atlanticoquotidiano.it e i rispettivi canali YouTube: @NicolaPorroZuppa e @atlanticoquotidiano.

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