Urbanistica Milano, Albertini: “Sollievo per Sala, che resta però ostaggio dei suoi verdi talebani”

“Sono contento che le accuse si siano rivelate infondate secondo gli stessi accusatori. È un elemento che rafforza enormemente il significato di questa decisione”. Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, accoglie con soddisfazione la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura nei confronti del sindaco Giuseppe Sala, dell’architetto Stefano Boeri, dell’imprenditore Manfredi Catella e degli altri indagati nell’inchiesta sull’urbanistica milanese. Ma invita a non considerare chiusa una vicenda che continua a produrre conseguenze concrete per imprese e cittadini. “Sala, Tancredi e Catella tirano un sospiro di sollievo. Le famiglie, però, non si ritrovano la casa pronta per il solo fatto che è venuta meno un’azione della Procura della Repubblica che considero inutile”.

Parole che arrivano mentre il comitato Famiglie Sospese prosegue la mobilitazione per lo sblocco dei cantieri. Dopo l’occupazione del cantiere di via Baldinucci, il comitato ha organizzato una nuova manifestazione per sabato davanti a Palazzo Marino, per richiamare l’attenzione sulla situazione delle famiglie coinvolte nel blocco dell’edilizia milanese. Il confronto sulle responsabilità dell’inchiesta, intanto, rimane aperto. L’ex pm Tiziana Siciliano ha criticato la decisione sostenendo che “i giudici ignorano che la corruzione non è più quella di Mani pulite”. Albertini, invece, esprime un giudizio positivo sull’operato dell’attuale procuratore aggiunto Paolo Ielo, al quale riconosce “la massima stima”, e individua anche responsabilità politiche nella difficoltà dell’amministrazione comunale di governare le trasformazioni urbanistiche.

Per l’ex sindaco è inoltre un momento particolare: proprio nella serata di giovedì 12 novembre è stata ufficializzata la sua presenza tra i quindici destinatari delle Medaglie d’Oro delle Civiche Benemerenze 2026, che saranno consegnate il prossimo 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, durante la tradizionale cerimonia cittadina a Palazzo Marino. Milano Quotidiano lo ha intervistato sulle prospettive dell’urbanistica milanese, sulle conseguenze dell’inchiesta e sugli interventi necessari per superare l’attuale situazione di stallo. L’INTERVISTA

Qual è il suo giudizio sulla decisione della Procura di Milano di chiedere l’archiviazione delle posizioni di Sala, Boeri, Catella e dei componenti della Commissione Paesaggio?

Il primo sentimento è di sollievo e soddisfazione. Come cittadino milanese sono contento che i vertici dell’amministrazione siano stati ritenuti esenti da gravi responsabilità penali. Pur appartenendo a uno schieramento politico diverso dal mio, rappresentano comunque legalmente la città. Sono soddisfatto che le accuse si siano rivelate infondate secondo gli stessi accusatori, e questo rafforza enormemente il significato della decisione. Il secondo aspetto riguarda le ragioni di questo ripensamento. Nel merito, credo che si sia proceduto a una valutazione giuridica più approfondita, distinguendo quelle che potevano essere irregolarità, leggerezze o incongruenze procedurali da comportamenti effettivamente qualificabili come reati. C’è poi un altro elemento, di natura sostanziale: l’attuale procuratore aggiunto, Paolo Ielo, non è Tiziana Siciliano. Ho conosciuto il dottor Ielo quando ero sindaco e nutro nei suoi confronti la massima stima.

Questa svolta può essere considerata il fallimento di una parte della magistratura e di quella componente politica più incline al giustizialismo?

No, rappresenta il fallimento di questa indagine. Non credo che la questione possa essere ricondotta a uno scontro tra destra e sinistra. Mi risulta, per esempio, che la dottoressa Siciliano non sia affatto di destra, tanto che avrebbe ipotizzato una candidatura alle prossime elezioni amministrative con una formazione di estrema sinistra. Il punto politico, semmai, è un altro. La giunta Sala aveva, e ha tuttora, al proprio interno una componente minoritaria ma determinante di quelli che definirei “verdi talebani”. Una componente contraria a qualsiasi intervento dell’uomo sullo stato delle cose. Per fare un esempio: se esiste un rudere, secondo questa impostazione dovrebbe essere lasciato esattamente com’è.

Anche durante la sua esperienza da sindaco si è confrontato con posizioni di questo tipo?

Certamente, ma fortunatamente quella componente si trovava fuori dalla mia maggioranza. Quando abbiamo avviato i lavori a Porta Nuova, Baruffi, che sarebbe poi diventato capo di gabinetto di Pisapia, mobilitava i centri sociali per bloccare l’inizio degli interventi. Milly Moratti, invece, si avvaleva di un gruppo di amministrativisti di alto livello per promuovere e finanziare iniziative giudiziarie e ricorsi amministrativi finalizzati a fermare i lavori. La differenza è che io avevo quella componente all’opposizione, non all’interno della maggioranza. Nell’amministrazione Sala, invece, è mancata una forza politica adeguata a governare lo sviluppo urbanistico della città. E si tratta di una risorsa fondamentale per il territorio, perché lo sviluppo produce ricchezza e può migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Per superare lo stallo dei cantieri e tutelare le famiglie coinvolte ritiene necessario anche un intervento legislativo nazionale?

Venuto meno il presupposto della presunta illegalità, i cantieri dovrebbero essere liberati e i lavori dovrebbero riprendere. Ma servirà anche un intervento da parte dell’amministrazione comunale, sia a favore delle imprese sia delle famiglie. Qualche impresa potrebbe essere addirittura fallita, schiacciata dai debiti contratti per realizzare costruzioni poi rimaste ferme. Bisogna quindi concepire una legge che permetta di affrontare questa situazione e di porre rimedio, per quanto possibile, ai danni che nel frattempo possono essere diventati irreparabili. Sala, Tancredi e Catella possono tirare un sospiro di sollievo. Ma le famiglie non si ritrovano automaticamente la casa pronta soltanto perché è venuta meno un’azione della Procura della Repubblica che considero inutile.

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