Urbanistica Milano, scontro in aula tra il pm e Bezziccheri: “Conserverò queste cicatrici”

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Bezziccheri: “Ho investito 56 milioni seguendo le regole. Perché proprio noi?”

Lo scontro con la pm Petruzzella: “La legge deve conoscerla anche lei”

Park Towers, Bezziccheri chiama in causa Tancredi: “Fece riesaminare la pratica e mi disse che era tutto a posto”

Nuovo confronto sul sequestro per il sismabonus. La difesa: “Perché non avete depositato l’archiviazione?”

Bezziccheri dopo l’udienza: “Conserverò le cicatrici degli attacchi subiti dalla Procura”

Tensione nell’aula del Tribunale di Milano durante il processo sulle, uno dei procedimenti nati dalle inchieste sull’urbanistica milanese. Protagonisti di un acceso confronto sono stati l’imprenditorepatron di Bluestone, e la pmche quattro anni fa ha avviato le indagini sulle trasformazioni edilizie della città. Al centro dello scontro, la legittimità delle procedure utilizzate per realizzare il complesso residenziale nella zona del Parco Lambro e, più in generale, le regole urbanistiche applicate dal Comune negli anni precedenti al 2024. L’udienza arriva a pochi giorni dalla richiesta di archiviazione formulata dalla stessa Procura per 16 indagati, tra cui Bezziccheri, il sindaco, l’ex assessoree il presidente di Coima, nel filone relativo alle presunte corruzioni. Un procedimento distinto da quello sulle Park Towers, nel quale il costruttore continua a rispondere di abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Davanti alla giudice, Bezziccheri ha rivendicato la correttezza del proprio operato, sostenendo di essersi attenuto alle indicazioni ricevute dall’amministrazione comunale e alle prassi seguite per centinaia di altri interventi immobiliari milanesi.“Io e pochi altri imprenditori siamo stati estratti da un mazzo e dobbiamo stare qua a difenderci. E a prescindere da come finirà avremo avuto una pubblicità negativa”. È uno dei passaggi più polemici dell’esame al quale Bezziccheri si è sottoposto su richiesta dei propri difensori, gli avvocatiL’imprenditore ha spiegato di non avere mai dubitato della possibilità di qualificare l’intervento delle Park Towers come una demolizione e ricostruzione riconducibile alla ristrutturazione edilizia. Per la Procura, invece, l’operazione avrebbe dovuto essere considerata una nuova costruzione, con la conseguente necessità di predisporre un piano attuativo. “ha sostenuto Bezziccheri. Il costruttore ha quindi richiamato l’entità dell’investimento effettuato: “Per mia mentalità imprenditoriale faccio quello che mi dice il Comune, non è che vado contro, non faccio battaglie contro i mulini a vento. Ho fatto quello che l’amministrazione pubblica mi ha detto.Le dichiarazioni dell’imprenditore hanno provocato più di un intervento della pm Marina Petruzzella, dando vita a un confronto particolarmente acceso. “Lei, Bezziccheri, assembla le cose a modo suo,”, ha osservato la magistrata durante l’esame condotto dalla difesa. Ancora più dura un’altra contestazione rivolta all’imprenditore: “Noi dobbiamo sentire lei che ci parla di questioni giuridiche? Quello che dice è tutto sbagliato, commenta provvedimenti giudiziari con dichiarazioni assurde”. Alle osservazioni della pm hanno replicato i legali del costruttore, contestando il tono degli interventi: “Non si può sbeffeggiare con commenti impropri l’imputato che dice la sua nell’esame”. Nel corso dell’udienza Petruzzella ha posto anche una domanda specifica sulle norme relative ai cambi di destinazione d’uso degli immobili. “Ma lei le conosce le norme sul cambio di destinazione d’uso, che è una legge dello Stato?”, ha chiesto la magistrata. “No, ma bisogna chiedere al Comune che continua a trasformare fabbriche in edifici residenziali”, ha risposto Bezziccheri.Uno dei punti centrali della difesa riguarda il ruolo degli uffici comunali e le verifiche che, secondo l’imprenditore, avrebbero accompagnato l’iter autorizzativo del progetto. Bezziccheri ha sostenuto che nel 2020, quando venne avviata l’operazione, le procedure seguite a Milano consentissero di realizzare interventi di demolizione e ricostruzione qualificandoli come ristrutturazioni edilizie, senza ricorrere necessariamente a un piano attuativo. “Nel mio percorso non mi ero mai sentito dire che dovevo fare un piano attuativo. CityLife o Porta Nuova erano quelli i progetti da piani attuativi.”, ha dichiarato. L’imprenditore ha inoltre riferito di un confronto con l’allora assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, anch’egli coinvolto nel filone per il quale è stata recentemente chiesta l’archiviazione. “Anche l’allora assessore Tancredi mi riconvocò e fece riesaminare tutta la pratica dagli uffici e mi disse ‘tutto a posto’”. Per Bezziccheri, questi passaggi dimostrerebbero la propria buona fede: “Qua c’è evidenza della buona fede, parliamo di un iter monitorato per anni”. Di segno opposto la posizione della Procura, secondo la quale le norme già in vigore all’epoca avrebbero richiesto procedure differenti. Una tesi che gli inquirenti continuano a sostenere anche alla luce delle modifiche introdotte dal Comune nel rilascio dei titoli edilizi a partire dal 2024.La tensione era emersa già all’inizio dell’udienza, quando la pm aveva prodotto alcuni atti relativi ad altri procedimenti che coinvolgono l’imprenditore. Tra questi anche il recente sequestro da 12,5 milioni di euro disposto nell’ambito di un’indagine per presunta indebita percezione di erogazioni pubbliche legate al sismabonus. La difesa ha replicato contestando la mancata produzione della richiesta di archiviazione relativa al filone sulle presunte corruzioni: “La richiesta di archiviazione, però, non l’ha depositata, perché?”. Bezziccheri, che nel luglio 2025 era finito in carcere nell’ambito di quel procedimento prima di essere scarcerato dal Tribunale del Riesame, risulta inoltre imputato nell’udienza preliminare relativa al caso Hidden Garden di piazza Aspromonte, da cui nel 2022 aveva preso avvio la stagione delle indagini sull’urbanistica milanese. Per il processo sulle Park Towers, la requisitoria della Procura potrebbe tenersi il prossimo 17 dicembre.Al termine dell’udienza, l’imprenditore ha affidato a una nota una riflessione sulle conseguenze personali e professionali delle vicende giudiziarie che lo coinvolgono. “Sono tante le cicatrici che conserverò in ragione degli attacchi subiti dalla Procura, ma oggi sono più sereno perché posso confidare sul fatto di aver avuto il tempo di esporre al Tribunale le ragioni per cui ritengo di aver agito lecitamente”, ha dichiarato. Bezziccheri ha ribadito di avere presentato in aula una documentazione a sostegno della propria ricostruzione. “Oggi ho avuto il piacere di rappresentare al giudice, in udienza pubblica, con centinaia di documenti a supporto delle mie tesi, quello che da quattro anni sostengo”. L’imprenditore ha quindi rivolto una nuova critica all’impostazione accusatoria. “, così come accaduto in diverse centinaia di operazioni immobiliari da altri gestite e simili alle mie”. Secondo il patron di Bluestone, il Comune non avrebbe inoltre ritenuto necessario dichiarare illegittimi i titoli edilizi rilasciati per i suoi progetti, neppure dopo l’avvio delle indagini. “Ogni mia condotta, d’altronde, era sempre suggerita e supportata da pareri di professionisti specializzati in temi edilizi e urbanistici”, ha aggiunto. Infine, un auspicio sul racconto pubblico delle sue vicende giudiziarie: “Spero che da oggi, dopo questa udienza, le informazioni sulle mie vicende possano tenere conto di quanto ho detto in aula ed essere, quindi, più equilibrate e rispettose della mia persona e professionalità”.

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