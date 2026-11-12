Urbanistica, l’ex pm Robledo: “Archiviazioni? Fisiologiche. Ma le indagini hanno evidenziato una visione elitaria di Milano”

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La richiesta di archiviazione per il sindaco Giuseppe Sala, l’ex assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi, l’architetto Stefano Boeri, il presidente di Coima Manfredi Catella e altri dodici indagati segna un passaggio significativo nell’inchiesta sulla gestione urbanistica di Milano. Quello che avrebbe dovuto rappresentare il filone più rilevante dell’indagine, costruito attorno all’ipotesi di un sistema di rapporti corruttivi tra amministrazione pubblica, professionisti e operatori immobiliari, si è progressivamente ridimensionato. La stessa Procura, pur rilevando anomalie nelle relazioni tra pubblico e privato, ha ritenuto insufficienti gli elementi raccolti per sostenere le accuse di corruzione, induzione indebita e falso.

Ma si è trattato di un errore della magistratura? “Quando si inizia un’indagine non c’è la garanzia che si arrivi a una condanna”, osserva parlando con Milano Quotidiano Alfredo Robledo, ex pubblico ministero della Procura di Milano e magistrato dal 1977. Per Robledo, che conosce da vicino i meccanismi della giustizia e delle indagini sulla pubblica amministrazione, il ridimensionamento delle accuse non rappresenta necessariamente un’anomalia: “Gli elementi all’inizio erano sembrati forti, poi c’è stata una decisione diversa del giudicante che è perfettamente fisiologica, quindi senza alcuna stranezza”. E giudica “francamente al di fuori delle righe” la richiesta di inviare ispettori ministeriali a Milano avanzata dal deputato Riccardo De Corato.

L’ex magistrato, tuttavia, invita soprattutto a guardare oltre l’esito giudiziario dell’inchiesta. Perché il vero problema, a suo giudizio, riguarda il modello di sviluppo che ha guidato le trasformazioni della città negli ultimi anni. “Non si parla mai degli interessi della cosiddetta gente comune, dei cittadini milanesi”, osserva Robledo, secondo il quale le grandi operazioni immobiliari sarebbero state concepite soprattutto attraverso “una visione elitaria della città”, orientata ad aumentarne l’attrattività e la capacità ricettiva, ma distante dalle necessità quotidiane di chi la abita. Una critica che si traduce in una considerazione tanto semplice quanto significativa: “Le case per la gente normale a Milano non si trovano”. È da questa contraddizione, oltre che dal rapporto tra politica e magistratura, che prende le mosse la riflessione di Robledo sulle vicende urbanistiche milanesi. L’INTERVISTA

Dottor Robledo, la Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione delle posizioni di Sala, Boeri, Catella, Tancredi e degli altri indagati nel principale filone dell’inchiesta urbanistica. Come valuta questa decisione, anche alla luce della gravità delle accuse iniziali?

Quando si avvia un’indagine non c’è alcuna garanzia che si arrivi a una condanna. Le indagini servono proprio a verificare se esistano elementi che possano sostenere un’accusa. In questo caso, inizialmente gli elementi erano sembrati forti, poi è intervenuta una diversa valutazione dei giudici. È una dinamica perfettamente fisiologica, nella quale non vedo nulla di strano.

Il procuratore Marcello Viola, nella nota che accompagna la richiesta di archiviazione, parla comunque di “significative anomalie”, richiamando conflitti di interesse, mancate astensioni e rapporti troppo stretti tra pubblico e privato. Quando queste condotte possono diventare penalmente rilevanti?

Perché si possa parlare di reato, in particolare di corruzione, è necessario individuare il prezzo della corruzione, cioè il denaro, oppure quantomeno una prova documentale che dimostri il pagamento di una somma a quel titolo. Se questa prova non viene raggiunta e gli indizi raccolti non sono convincenti, non si può configurare il reato, perché manca un suo elemento costitutivo”.

Dopo la richiesta di archiviazione, dall’opposizione sono arrivate critiche all’operato della magistratura. Il deputato Riccardo De Corato ha chiesto l’invio degli ispettori ministeriali a Milano, contestando un’inchiesta che ha avuto conseguenze pesanti sulla città. Ritiene che vicende di questo genere possano compromettere la fiducia dei cittadini nella giustizia?

La richiesta di inviare gli ispettori è francamente fuori dalle righe. C’è stata una valutazione da parte dei giudici e siamo nell’ambito della normale fisiologia giudiziaria. Il problema non è mettere sotto accusa il sistema urbanistico nel suo complesso, ma le irregolarità che possono essere presenti al suo interno. Il resto è una valutazione di parte, una valutazione politica, che ha il valore di un’opinione. Nulla di più.

La richiesta di archiviazione riapre anche il dibattito sulla necessità di un intervento legislativo, come il cosiddetto Salva-Milano, per risolvere le controversie sulle norme edilizie. Ma al di là dell’esito giudiziario, che cosa ha fatto emergere, a suo giudizio, questa lunga stagione di inchieste?

Credo che in questo caso si debba andare oltre la risposta specifica. Questa indagine ha messo in luce una questione importante che riguarda il sistema politico. È emersa una visione non liberale, nel senso classico del termine, ma liberista: una concezione secondo la quale chi ha la maggioranza può decidere, arrivando anche a scavalcare le corrette decisioni del sistema giudiziario. Forse è proprio questo ciò che l’indagine ha contribuito a mettere in evidenza: non si parla mai degli interessi della cosiddetta gente comune, dei cittadini milanesi. Tutte queste opere sono state realizzate nella prospettiva di chi ha una visione elitaria della città, secondo la quale Milano deve soprattutto accogliere e aumentare la propria capacità ricettiva. Ma tutto questo ha poco a che fare con la vita quotidiana delle persone. Tanto è vero che le case per la gente normale a Milano non si trovano.

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