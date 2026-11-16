Violenza contro le donne, i dati del tribunale: sei condannati su dieci hanno meno di 42 anni, il 54% è italiano

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Un uomo, prevalentemente tra i 22 e i 41 anni, spesso di nazionalità italiana. È il profilo che emerge con maggiore frequenza dalle statistiche sui condannati per reati di violenza di genere a Milano. A delinearlo sono i dati del 2026 presentati lunedì 16 novembre dal presidente del Tribunale, Fabio Roia, insieme alla presidente dei gip Vincenza Maccora e alla presidente della quinta sezione penale Elisabetta Canevini. Numeri che evidenziano una presenza particolarmente significativa di giovani adulti tra gli autori dei reati, ma anche un aumento delle sentenze, delle persone offese e delle misure cautelari.

A preoccupare i magistrati è soprattutto il permanere di modelli culturali fondati sulla supremazia maschile, che sembrano continuare a influenzare anche le generazioni più giovani. “Colpisce che nella fascia 18-41 anni si registri una percentuale di condannati pari al 60 per cento”, ha osservato Roia. “I giovani uomini reiterano un regime patriarcale tra uomo e donna e il modello del macho. Bisogna intervenire per educare al rispetto delle donne e a promuovere un’alleanza tra scuola e famiglia, altrimenti con questo modello patriarcale ci ritroveremo questi dati ogni anno”.

Violenza di genere, chi sono i condannati: età, sesso e nazionalità

Nel 2026 le persone condannate per reati di violenza di genere sono state 797, contro le 751 dell’anno precedente. L’87% è di sesso maschile, mentre il 54% è di nazionalità italiana, una quota in diminuzione di sette punti percentuali rispetto al 2025.

L’analisi anagrafica mostra che la fascia maggiormente rappresentata è quella tra i 32 e i 41 anni, con 241 condannati, pari al 30,2% del totale. Seguono i giovani tra i 22 e i 31 anni, con 194 condannati (24,3%), e gli uomini tra i 42 e i 51 anni, con 192 casi (24,1%). Nella fascia più giovane, quella tra i 18 e i 21 anni, si contano invece 52 condannati, pari al 6,5%. Complessivamente, dunque, sei condannati su dieci hanno un’età compresa tra i 18 e i 41 anni.

Il maggiore incremento percentuale rispetto al 2025 riguarda tuttavia la fascia tra i 42 e i 51 anni, cresciuta del 32%. In aumento del 6% anche il numero dei condannati tra i 32 e i 41 anni. I dati descrivono la distribuzione anagrafica delle persone condannate, non l’incidenza dei reati sull’intera popolazione delle rispettive fasce d’età.

Le vittime: aumentano le giovani donne tra i 18 e i 35 anni

Sul fronte delle persone offese, il Tribunale registra 1.242 casi, il 10% in più rispetto all’anno precedente. Di queste, 932 sono donne, delle quali 583 di nazionalità italiana, pari al 63%. La fascia d’età maggiormente rappresentata tra le persone offese è quella compresa tra i 26 e i 35 anni, con 223 casi (18%), seguita dalla fascia 36-45 anni, con 197 casi (15,9%). I giovani tra i 18 e i 25 anni sono invece 190, pari al 15,3% del totale, un dato in crescita. Particolarmente significativo è l’aumento della quota di giovani donne tra i 18 e i 35 anni, passata dal 27% del 2025 al 33,3% del 2026.

Per quanto riguarda le donne di cittadinanza straniera, il numero più elevato di persone offese riguarda le cittadine peruviane, con 48 casi rispetto ai 33 dell’anno precedente, seguite dalle egiziane, passate da 18 a 29.

Nel corso della presentazione, i magistrati hanno evidenziato anche un segnale positivo: una progressiva emersione del fenomeno attraverso le denunce, con un incremento complessivo del 10% tra le donne di cittadinanza non italiana, fatta eccezione per le cittadine di El Salvador (-8%) e Ucraina (-30%).

A Milano aumentano le sentenze per violenza di genere: 1.279 nel 2026

Il numero complessivo delle sentenze pronunciate per reati di violenza di genere è salito da 1.158 nel 2025 a 1.279 nel 2026, con un incremento del 10%. Per i procedimenti davanti al gip e al gup, il 65% delle sentenze è stato di condanna, una quota inferiore di due punti percentuali rispetto all’anno precedente. Il 23% si è concluso con una sentenza di non doversi procedere (+2 punti), mentre il 12% con un’assoluzione, percentuale rimasta stabile. Per quanto riguarda il dibattimento, su 530 sentenze pronunciate, il 12% in più rispetto al 2025, il 57% è stato di condanna (-2 punti), il 12% di non doversi procedere e il 31% di assoluzione (+3 punti).

Secondo Roia, la durata dei procedimenti rappresenta un elemento particolarmente delicato. “La percentuale maggiore di assoluzioni si registra quando il procedimento ha una durata superiore ai tre anni”, ha spiegato il presidente del Tribunale, sottolineando come il trascorrere del tempo possa indebolire le dichiarazioni accusatorie. “Più passa il tempo più la donna tende a ritrattare. Il tempo slega il legame tossico e la donna tende a perdonare”, ha osservato Roia.

Pene più severe: nel 2026 inflitti complessivamente 796 anni di carcere

Anche sul piano delle sanzioni emerge un incremento. Nel 2026 sono stati inflitti complessivamente 796 anni di reclusione, il 6% in più rispetto all’anno precedente. La fascia di pena più frequente è quella compresa tra due e 3,9 anni, applicata in 370 procedimenti, con un aumento del 17% rispetto al 2025. Seguono le pene comprese tra uno e 1,9 anni, irrogate in 225 procedimenti, in diminuzione del 13%. Crescono del 20% le condanne comprese tra quattro e 6,9 anni, passate da 86 a 103 procedimenti.

L’inasprimento delle sanzioni, secondo il presidente del Tribunale, riflette anche i diversi interventi legislativi adottati negli ultimi anni. Ma la risposta penale, da sola, non sarebbe sufficiente a contrastare il fenomeno. “L’inasprimento non è però quasi mai un deterrente, bisogna agire sul piano culturale”, ha affermato Roia. “Nelle scuole non si riesce a fare un serio programma di educazione al rispetto di genere”.

Misure cautelari in crescita del 25%, ma mancano le risorse per tutelare le vittime

Un ulteriore elemento significativo riguarda le misure cautelari disposte nei procedimenti per violenza di genere. Nel 2026 sono state 1.360, contro le 1.084 del 2025, con un incremento di circa il 25%. Rappresentano il 43,6% delle 3.116 misure cautelari complessivamente emesse dai gip milanesi. Un’incidenza che evidenzia il peso di questi procedimenti nell’attività giudiziaria. Accanto all’aumento degli interventi, tuttavia, i magistrati segnalano le difficoltà legate alla scarsità di risorse e personale, che rischiano di incidere direttamente sulla tutela delle persone offese.

“L’assenza di personale”, ha denunciato Roia, si ripercuote sulla necessità di concludere anticipatamente le udienze, entro le 16, sull’utilizzo della stanza dedicata alle audizioni protette e sull’accompagnamento delle vittime durante i processi.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).