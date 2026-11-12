Ndivia, spunta un’altra amante: “C’è un video”. Huang ora rischia il licenziamento

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C’è una cosa che Jensen Huang, il potentissimo fondatore di Nvidia, probabilmente non aveva previsto: costruire un impero da migliaia di miliardi di dollari, diventare uno degli uomini più influenti del pianeta e rischiare di perdere tutto per una storia di sesso. Anzi, due. Con l’aggravante che una delle protagoniste è sospettata di avere legami con l’intelligence cinese.

La vicenda, che sembra uscita da un romanzo di John le Carré, sta diventando un terremoto finanziario. Secondo le ricostruzioni pubblicate dalla stampa internazionale, il consiglio d’amministrazione di Nvidia starebbe valutando la rimozione di Huang dalla guida della società. Una decisione clamorosa per un uomo che ha fondato l’azienda nel 1993 e l’ha trasformata nel cuore dell’industria mondiale dell’intelligenza artificiale.

Tutto nasce dalla relazione extraconiugale con Alice Huang, dirigente legata a Megaspeed, società attiva nel settore tecnologico asiatico. Secondo le ricostruzioni giornalistiche, gli apparati di sicurezza americani sospettano che la donna abbia avuto collegamenti con l’intelligence cinese e un ruolo nell’accesso di aziende di Pechino ai semiconduttori americani. A questo si aggiunge il secondo presunto episodio. Mr microchip arebbe avuto una seconda relazione extraconiugale con Kimberly Powell, 48 anni, vicepresidente della divisione sanitaria dell’azienda. Entrata in Nvidia nel 2008, Powell ha ottenuto l’attuale incarico nel 2017. Entrambi sono sposati con altre persone. La ricostruzione si basa sulle testimonianze di cinque persone che hanno lavorato in Nvidia. Due di loro riferiscono dell’esistenza di un video, girato durante una conferenza aziendale a San Jose nel marzo scorso, che mostrerebbe Huang e Powell in atteggiamenti affettuosi all’interno di un albergo. Il quotidiano precisa però di non aver visionato il filmato. Secondo altre tre fonti informate sull’episodio, gli addetti alla sicurezza di Huang avrebbero isolato la persona che stava registrando, chiedendole di firmare un accordo di riservatezza. Interpellato sulla presunta relazione, Huang ha evitato di rispondere, interrompendo la telefonata. Powell non ha rilasciato commenti.

E qui arriva il punto. Che un miliardario tradisca la moglie, per quanto moralmente discutibile, dovrebbe interessare relativamente poco agli azionisti. Ma se il protagonista dirige un’azienda strategica per la sicurezza nazionale americana e una delle sue frequentazioni è sospettata di lavorare per Pechino, la faccenda cambia completamente. La Borsa, intanto, ha reagito malissimo. Le indiscrezioni sul futuro dell’amministratore delegato hanno accompagnato una forte flessione delle azioni Nvidia, con perdite che, secondo alcune ricostruzioni, si sono avvicinate all’8%. Il mercato teme che l’eventuale uscita del fondatore possa aprire una fase di incertezza nella gestione del colosso tecnologico.

Il paradosso è notevole. Huang ha costruito buona parte del successo di Nvidia grazie alla sua visione industriale. Adesso proprio la sua posizione personale potrebbe diventare un problema per l’azienda. E non è finita. La vicenda coinvolge indirettamente anche Donald Trump e il delicatissimo rapporto commerciale tra Stati Uniti e Cina. Perché la posta in gioco non riguarda soltanto la reputazione di un manager: riguarda la tecnologia che alimenta l’intelligenza artificiale e la competizione tra Washington e Pechino.

Il caso si inserisce in una vicenda di sospetto spionaggio già emersa nei giorni scorsi, sulla quale restano numerosi interrogativi. Al momento non risulta annunciata alcuna decisione definitiva sulla rimozione del fondatore. Ma il solo fatto che il suo futuro sia in discussione basta a scuotere i mercati. Insomma, Huang ha costruito un colosso capace di alimentare l’intelligenza artificiale di mezzo mondo. Adesso potrebbe scoprire che il rischio più difficile da calcolare non era dentro un microchip.

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