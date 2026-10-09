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Nobel per la pace, perché è un oltraggio alle vittime del 7 ottobre

Due commenti a caldo sul Premio Nobel per la Pace assegnato a Navi Pillay

di Marco Baldassari e Marco Taradash
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Il Premio Nobel per la Pace è ormai una barzelletta di cattivo gusto. A Gaza non è in atto alcun genocidio; chi lo afferma è in totale malafede e mosso da sentimenti antisemiti. L’assegnazione del Premio ad una pseudo giurista sudafricana, che ha presieduto una commissione farlocca istituita dall’Onu al solo fine di travisare la verità, piegandola ai desiderata dei Paesi islamici e degli Stati canaglia nemici dell’Occidente, e’ una vergogna.

Il fatto che ciò avvenga in coincidenza dell’anniversario della strage del 7 ottobre è un deliberato oltraggio alla memoria delle vittime. Il prossimo anno i traditori di Oslo conferiranno il premio ad Hamas; o magari a Putin o al buon padre di famiglia che governa la Corea del Nord. Sono sbalordito ed avvilito.

Marco Baldassari, 9 ottobre 2026

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Se ai bambini e alla popolazione civile di Gaza non fosse stato satanicamente impedito di rifugiarsi nella infinita ragnatela di tunnel riservata alle milizie armate di Hamas nessuno oserebbe nemmeno azzardarsi a denunciare un “genocidio”. Gli odiatori di Israele oggi hanno da festeggiare con tutti i più sanguinosi regimi mediorientali. È a loro che è andato il Nobel per la pace.

Marco Taradash, 9 ottobre 2026

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#israele#nobel per la pace
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