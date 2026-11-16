“Non ci sono soldi per cambiarsi le mutande”, “Ma che dici?”. Furiosa lite tv FdI-Pd

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Gli italiani non hanno più i soldi neppure per cambiarsi le mutande. No, non è una battuta. O meglio, è la frase che ha fatto esplodere uno scontro televisivo tra Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d’Italia, e Nicola Zingaretti, eurodeputato del Partito democratico. Al centro della discussione, il potere d’acquisto delle famiglie, la crisi dei consumi e l’aumento delle disuguaglianze. Argomenti seri, naturalmente. Ma quando nel dibattito compare la biancheria intima, il confronto politico prende una piega decisamente surreale.

È Zingaretti a denunciare le difficoltà economiche degli italiani, descrivendo un Paese in cui i negozi soffrono perché le persone hanno sempre meno soldi da spendere. «La gente non ha più i soldi, perché non arriva a fine mese, perché non riesce ad andare a mangiare una pizza la sera», sostiene l’esponente democratico. Poi arriva la frase destinata a diventare il momento più acceso del confronto: «Non hanno i soldi per cambiarsi le mutande». Un’espressione che provoca l’immediata reazione dell’avversario politico.

Procaccini non ci sta. «Ma che non hanno i soldi per cambiarsi le mutande?», ribatte incredulo, contestando la rappresentazione dell’Italia proposta da Zingaretti. Il botta e risposta si fa sempre più concitato, con i due che finiscono per parlarsi sopra. L’eurodeputato di Fratelli d’Italia giudica esagerata la descrizione delle condizioni economiche delle famiglie, mentre Zingaretti insiste: «Ma che, non dobbiamo ammettere che c’è un problema? Basta andare a fare la spesa». E la discussione, a quel punto, non riguarda più soltanto i consumi, ma il modo stesso in cui maggioranza e opposizione raccontano il Paese.

L’ex presidente della Regione Lazio torna quindi sul tema delle disuguaglianze: «Queste disuguaglianze hanno colpito soprattutto il ceto medio italiano, che non ha più soldi per comprare le cose». E prova a collegare il calo dei consumi all’aumento della povertà: «Se aumentano i poveri vuol dire che il ceto medio non ce la fa più ad arrivare a fine mese. E uno che non ce la fa ad arrivare a fine mese compra di meno». Nel suo ragionamento compare anche il riferimento a Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, e agli appelli rivolti alle istituzioni per sostenere i consumi. La tesi del democratico è che le difficoltà economiche delle famiglie finiscano inevitabilmente per pesare sulle attività commerciali. Di tutt’altro avviso Procaccini, che contesta il tono allarmistico della denuncia e accusa l’opposizione di essere già entrata in campagna elettorale.

Il problema del potere d’acquisto esiste e merita di essere discusso con numeri e argomenti. Ma sostenere che gli italiani non possano più permettersi neppure di cambiare la biancheria intima è un’immagine che inevitabilmente si presta alla replica sarcastica. E così, tra accuse di allarmismo, richiami alla povertà e battute sui consumi, Procaccini e Zingaretti trasformano una discussione sull’economia in uno scontro televisivo dai toni accesissimi. Con una domanda rimasta sospesa tra i due: quanto c’è di reale nelle difficoltà denunciate e quanto di esagerato nel modo in cui vengono raccontate?

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).