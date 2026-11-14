“No ad Atreju”: Schlein scappa da Meloni. Ma di cosa ha paura?

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Il confronto si fa in Parlamento. Giusto. Ma chi ha stabilito che non si possa fare anche altrove? Magari davanti a una platea che non applaude ogni parola, magari sul palco degli avversari, magari guardando negli occhi quella Giorgia Meloni che il Partito Democratico contesta quotidianamente. È la domanda che accompagna l’ennesimo no di Elly Schlein ad Atreju. Perché per il secondo anno consecutivo la segretaria dem ha deciso di non partecipare alla festa di Fratelli d’Italia. E la motivazione, questa volta, merita qualche riflessione.

Partiamo dai fatti. La manifestazione organizzata dal partito della premier si terrà al Circo Massimo, a Roma, dal 4 al 13 dicembre. Giovanni Donzelli ha invitato i due principali esponenti dell’opposizione, la Schlein e Giuseppe Conte. La risposta del Nazareno è arrivata senza troppi giri di parole: “Il confronto si fa in Parlamento. Gli italiani non hanno bisogno di un’altra festa, ma che la manovra venga riscritta”.

Legittimo, naturalmente. Nessuna legge obbliga il segretario di un partito a partecipare alla manifestazione di un avversario politico. E nessuno può contestare alla Schlein il diritto di scegliere dove discutere con il presidente del Consiglio. Ma il punto non è questo. Il punto è capire perché un’occasione di confronto debba essere considerata incompatibile con il dibattito parlamentare. Le due cose non si escludono. Anzi.

Se la manovra del governo è davvero così sbagliata, come sostiene il Pd, quale occasione migliore per spiegarlo proprio davanti agli elettori e ai simpatizzanti di Fratelli d’Italia? Se le politiche di Meloni meritano una contestazione serrata, perché non portare quelle critiche sul palco della sua festa? Non sarebbe forse un modo per dimostrare di saper sostenere le proprie ragioni anche fuori dalla propria area politica?

C’è poi un precedente che merita di essere ricordato. Lo scorso anno la Schlein si era detta disponibile a un faccia a faccia con Meloni, ma il premier aveva proposto di coinvolgere anche Conte. L’intesa sul formato non era stata raggiunta e la segretaria dem aveva rinunciato. Il leader del Movimento 5 Stelle, invece, aveva partecipato alla manifestazione, accettando un’intervista. Quest’anno la sua risposta è ancora attesa. Ed è proprio qui che emerge la questione politica. La Schlein ha tutto il diritto di non andare ad Atreju, ma ogni rifiuto offre ai suoi critici un argomento per descriverla come una leader che evita il confronto sul terreno degli avversari. Un’immagine che rischia di consolidarsi a forza di ripetere lo stesso copione.

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Si potrebbe obiettare che Atreju sia la festa della destra e che la segretaria del Pd non abbia alcun interesse a legittimare una manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia. È un ragionamento comprensibile. Ma partecipare a un dibattito non significa sottoscrivere le idee di chi lo ospita. Significa, semmai, avere l’occasione di contestarle pubblicamente.

E allora resta una domanda, più politica che polemica: se la Schlein vuole convincere gli italiani che esiste un’alternativa a Meloni, non potrebbe cominciare anche da una platea che quella alternativa, almeno per il momento, non la sostiene? Il premier ha fatto arrivare l’invito. La segretaria dem ha risposto no. A dicembre, ad Atreju, le critiche di Schlein a Meloni non si sentiranno dalla sua voce. E questa, al di là delle giustificazioni, è un’occasione di confronto che non ci sarà.

Massimo Balsamo, 14 novembre 2026

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