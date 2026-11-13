“Aiuta i ricchi”, “Ve lo spiego coi numeri”. Botta e risposta Meloni-Schlein sull’Irpef

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La tregua armata tra maggioranza e opposizione, firmata in occasione della raffica di allarmi bomba arrivati alle scuole italiane, è già un lontano ricordo. La campagna elettorale sembra già iniziata e ora il terreno di scontro è la manovra finanziaria. Le opposizioni lamentano infatti, aiutate dai giornali di area, che il taglio dell’Irpef finisce col favorire “l’89% dei dirigenti” e solo “l’1% degli operai”. Cosa abbastanza scontata, e grazie a Dio, aggiungiamo noi, visto che nelle precedenti leggi di Bilancio il caro vecchio “ceto medio” era rimasto di fatto al palo.

Proprio per questo Meloni ha deciso di rispondere a tono. “C’è chi continua a raccontare che le nostre misure fiscali siano rivolte soltanto ai redditi più alti. Ma è una narrazione che dimentica, o finge di dimenticare, il lavoro fatto in questi anni per sostenere i redditi più bassi e rafforzare il potere d’acquisto di lavoratori e famiglie – ha detto in un video sui social – Lo spieghiamo con qualche numero: un lavoratore con un reddito di 30 mila euro, grazie a quanto già fatto da questo Governo con il taglio del cuneo fiscale e gli interventi sull’Irpef, ha ogni anno 1.300 euro netti in più in busta paga. Oggi continuiamo su questa strada, intervenendo specificamente in favore del ceto medio. Grazie a quanto già fatto negli anni passati e all’ultima modifica dell’Irpef prevista dalla Legge di Bilancio 2027, un lavoratore che guadagna 55 mila euro o più avrà un beneficio annuo complessivo di 1.200 euro. E, oltre a quanto detto, per tutti si aggiungono molte altre misure che rafforzano il reddito effettivo: dalla detassazione dei fringe benefit, dei buoni pasto e dei premi di produttività, al potenziamento dei congedi parentali, dall’aumento dell’Assegno unico al bonus per le mamme lavoratrici con almeno due figli che, dal 2027, vale da solo 1.200 euro l’anno. E mentre la sinistra continua a pensare alle patrimoniali, noi con la riforma dell’Irpef continuiamo ad abbassare le tasse, premiando lavoro, merito e sacrifici”.

Un modo per dire: al ceto medio noi ci pensiamo oggi perché in passato abbiamo già fatto tanto anche per i più deboli. Ma non è che chi guadagna 55mila euro all’anno è “ricco” e per questo deve essere lasciato da parte. Come esempio, Meloni ricorda che 55mila euro lordi all’anno è più o meno lo stipendio di un medico laureato che dopo 10 anni di studi ha tra le mani le vite dei nostri figli, dei nostri nonni e dei nostri nipoti. Davvero vi sembrano “ricchi”?

Elly Schlein però non ci sta. E in un altro video su Instagram ha risposto per le rime. “Quello che lei non dice – spiega la leader Pd – è che la sua manovra ne regala 500 anche chi a chi ne guadagna 200mila e non dice che regalano 8mila euro alle partite iva che ne guadagnano 100mila all’anno”.

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