“Non so se…”. Manco loro credono al Campo Largo: la confessione di Montanari

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Voterà il Campo largo, ma non sa ancora se il Campo largo avrà un programma credibile. Non è convinto dei leader, ha parecchie riserve sui partiti e immagina già il momento del voto come un’esperienza tutt’altro che piacevole. A parlare è Tomaso Montanari, storico dell’arte e rettore dell’Università per Stranieri di Siena, che ha spiegato come intende comportarsi alle prossime elezioni politiche. Una dichiarazione di voto che, più che un endorsement entusiasta per l’alleanza tra Pd, Movimento 5 Stelle e gli altri partiti del centrosinistra, sembra soprattutto una scelta contro Giorgia Meloni. «Io ho la certezza che voterò, e che voterò il Campo largo», assicura. Ma subito dopo cominciano i distinguo: «Ci sono tante cose che mi convincono e nessuno mi convince del tutto».

Montanari entra anche nel merito delle differenze tra le forze politiche che dovrebbero presentarsi unite alle elezioni. «Il M5S mi convince per la pace, molto di meno su immigrazione e lavoro», spiega, mentre su questi ultimi temi ritiene più convincente il Partito democratico, a condizione che rompa con le precedenti politiche migratorie associate a Marco Minniti e alla legge Turco-Napolitano. E non risparmia critiche neppure a Giuseppe Conte: «Ho molta stima del M5S, ma il Conte 1 e i decreti Sicurezza non mi vanno giù». Insomma, Montanari sa già quale coalizione voterà, ma non nasconde di avere problemi con una parte importante della sua storia politica e delle sue scelte di governo.

Non è soltanto una questione di passato. Lo storico dell’arte ammette di aspettare ancora una proposta comune: «A me piacerebbe che ci fosse un programma unico credibile e poi vediamo gli accenti con cui parlano». E resta aperta anche la partita della leadership: «C’è anche la questione del candidato presidente del Consiglio, vediamo se saranno costretti a indicare un nome e chi vince le primarie». Dunque, il programma è ancora da valutare, il candidato premier non è stato scelto e le differenze politiche rimangono. Eppure, per Montanari, tutto questo non cambia la decisione finale. Il voto al Campo largo è già deciso, indipendentemente da come verranno sciolti quei nodi.

La spiegazione arriva poco dopo ed è probabilmente il passaggio più significativo delle sue dichiarazioni. «L’unica certezza che ho è che quel giorno andrò a votare. E vado a votare in una logica referendaria», afferma Montanari. Poi chiarisce: «Non so se questi presenteranno una proposta credibile per un’Italia diversa, so però che gli altri sono pericolosi al punto che se vincessero forse me ne dovrei andare da questo Paese e quindi sarà un voto contro, di tipo referendario». È lo stesso rettore, dunque, a riconoscere che la sua scelta non dipenderà necessariamente dalla qualità del progetto politico del centrosinistra. Il motivo determinante sarà impedire una nuova vittoria della coalizione guidata da Meloni.

Montanari usa parole ancora più dure per descrivere il centrodestra: «Ci dicono che non si vince contro e non è vero: questi sono fascisti e sono pericolosi sul serio». Da qui l’invito a fare fronte comune per impedirne la conferma al governo. E aggiunge un’altra frase destinata a far discutere: «Voglio scegliermi il governo a cui fare opposizione e preferisco un governo di destra che non mi manda in galera e non manganella mio figlio per le strade».

E il finale è forse quello che riassume meglio tutto il ragionamento: «Poi saranno cinque minuti orrendi nella cabina elettorale e qualcosa si scriverà». Cinque minuti orrendi per votare una coalizione alla quale ha già promesso il proprio sostegno. Il paradosso politico è tutto qui. Il Campo largo lavora a un programma comune e discute ancora della scelta del candidato premier, mentre uno dei suoi sostenitori più espliciti dichiara di non sapere se quel progetto sarà davvero credibile. Ma le sue parole fotografano una possibile difficoltà dell’alleanza: tenere insieme persone e partiti che non condividono necessariamente le stesse idee, ma che hanno un obiettivo comune molto preciso. Più che votare per il Campo largo, votare contro Meloni. Può bastare questo per governare il paese?

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