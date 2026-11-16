Nuove minacce bomba a scuola: “Esplosione tra 40 minuti”. Ma stavolta cambia tutto

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Ci risiamo. Un’altra raffica di email minatorie è arrivata nelle scuole italiane, ma questa volta gli studenti sono rimasti in classe. Nella mattinata di lunedì 16 novembre, diversi istituti di varie città hanno ricevuto un nuovo messaggio che annunciava la presenza di un ordigno esplosivo. «Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio», si legge nella comunicazione riportata dall’Ansa. Poi la minaccia, con tanto di conto alla rovescia: «L’esplosione avverrà tra 40 minuti». Una formula studiata per provocare allarme immediato tra dirigenti scolastici, insegnanti e famiglie. Eppure, secondo le prime informazioni raccolte dall’agenzia, nessuna scuola è stata evacuata.

La firma è ancora una volta riconducibile, almeno nelle intenzioni di chi ha scritto il messaggio, al nome di Mikhail Andropov, già comparso nelle precedenti ondate di minacce. Stavolta, però, il mittente si sarebbe limitato alle iniziali «M.A.». Non è ancora chiaro chi si nasconda dietro questa identità né se tutte le comunicazioni siano riconducibili agli stessi autori. Quel che è certo è che il nuovo episodio arriva dopo giorni di allarmi a ripetizione, con migliaia di scuole raggiunte da messaggi che annunciavano bombe negli edifici e numerosi istituti costretti a interrompere le lezioni.

La differenza, rispetto ai primi giorni, è nelle disposizioni impartite dal Viminale. Dopo il caos provocato dalle precedenti email, il ministero dell’Interno ha stabilito criteri più precisi per valutare le minacce. Una comunicazione seriale, inviata indiscriminatamente a numerosi destinatari e priva di ulteriori elementi concreti, non deve comportare automaticamente l’evacuazione degli edifici. Questo non significa ignorare gli allarmi: le scuole devono informare le forze dell’ordine, mentre questori e prefetti mantengono la possibilità di disporre verifiche e, quando necessario, evacuazioni. Ma per mandare tutti fuori dalle aule servono elementi specifici che rendano plausibile il pericolo.

La direttiva, firmata dal ministro Matteo Piantedosi, indica anche quali circostanze possono far cambiare la valutazione: il ritrovamento di oggetti sospetti, anomalie rilevate dalle telecamere di sorveglianza, precedenti minacce o altre informazioni riferite a un obiettivo preciso. In assenza di questi segnali, l’obiettivo è evitare che un semplice invio massiccio di email riesca a paralizzare il funzionamento delle scuole. Una linea che punta a garantire contemporaneamente la sicurezza degli studenti e la continuità delle lezioni.

Intanto proseguono le indagini per identificare i responsabili. La Procura di Roma ha già aperto un fascicolo per procurato allarme e minacce aggravate, mentre gli investigatori della Polizia postale stanno ricostruendo il percorso informatico dei messaggi. Nei giorni scorsi erano emersi indirizzi di posta compromessi e server esteri utilizzati per diffondere le comunicazioni. Resta da chiarire se dietro gli episodi ci sia un unico autore, un gruppo organizzato o più soggetti che si imitano a vicenda.

Il dato della giornata, per il momento, è soprattutto uno: le minacce sono tornate, ma non si è ripetuta la paralisi delle scuole. La nuova procedura del Viminale è stata applicata e, secondo quanto riferito inizialmente dall’Ansa, non sono state disposte evacuazioni. La vigilanza resta alta, ma l’arrivo di un’email minatoria non equivale più, da solo, all’ordine di abbandonare gli edifici.

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