Altri allarmi bomba, scuole chiuse? Il governo cambia strategia: cosa devono fare i presidi

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Una mail non basta più per svuotare una scuola. Dopo il caos di ieri, con migliaia di istituti raggiunti da minacce di attentati e centinaia di evacuazioni, il governo ha deciso di mettere nero su bianco una regola di buonsenso: senza elementi concreti di pericolo, gli studenti restano in classe.

Palazzo Chigi ha annunciato la definizione di un protocollo operativo comune per la gestione degli allarmi bomba. Il principio è semplice: la sola ricezione di un messaggio minatorio inviato in massa non giustifica automaticamente l’evacuazione degli edifici. Qualora emergano indizi specifici di un rischio effettivo, saranno le autorità competenti a valutare le misure necessarie, compreso lo sgombero.

Ecco. Il punto è proprio questo. Perché soltanto ieri migliaia di scuole italiane sono finite nel mirino di una campagna di email intimidatorie. Secondo i dati comunicati dal ministro Giuseppe Valditara, circa 6.300 istituti statali su 7.476 hanno ricevuto il messaggio. In numerose scuole sono scattate evacuazioni, con studenti mandati fuori dagli edifici, genitori costretti a interrompere il lavoro e forze dell’ordine mobilitate. Tutto questo mentre altri dirigenti scolastici, dopo essersi confrontati con le autorità, avevano scelto di non evacuare. Lo avevamo raccontato proprio ieri, ricostruendo le differenti decisioni dei presidi. Stessa minaccia, reazioni diverse.

Intendiamoci: nessuno sostiene che gli allarmi bomba debbano essere ignorati. La sicurezza dei ragazzi viene prima di tutto. Ma c’è una bella differenza tra prendere sul serio una segnalazione, attivando le verifiche necessarie, e permettere a chiunque possieda un computer di paralizzare il sistema scolastico nazionale.

La nuova linea arriva mentre le intimidazioni continuano. Oggi un altro migliaio di mail sono state recapitate in diversi istituti, alcuni evacuati di nuovo. “A fronte delle e-mail bombing contenenti minacce di bomba inviate stamattina a una serie di scuole (il dato provvisorio è di 1.803), e prima ancora del Cisr tecnico convocato per il pomeriggio, il Governo, attraverso i Ministri dell’Interno e dell’Istruzione, ha dato immediata comunicazione, rispettivamente, ai Prefetti e ai dirigenti scolastici perché l’attività scolastica prosegua regolarmente, a meno che – secondo la valutazione che ogni Prefetto opererà sul territorio – non vi siano specifici e fondati motivi di allarme”, fa sapere il governo. “La decisione di qualche dirigente scolastico di disporre l’evacuazione di singoli istituti è avvenuta subito dopo l’arrivo delle e-mail bombing, e prima di ricevere le indicazioni dei Ministri”.

Nel pomeriggio del 12 novembre è prevista una riunione tecnica per definire il protocollo comune. L’indicazione generale, secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi, è già operativa: niente evacuazioni automatiche in assenza di elementi concreti di pericolo.

Il problema, dunque, non è scegliere tra sicurezza e superficialità. È evitare che la prudenza si trasformi in una reazione automatica, prevedibile e facilmente sfruttabile da chi vuole seminare il panico. Perché se basta premere “Invia” per fermare migliaia di scuole, il problema non è soltanto chi scrive quelle mail. È anche il sistema che gli permette di ottenere esattamente ciò che vuole.

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