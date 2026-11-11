Era necessario evacuare le scuole? C’è chi ha “sfidato” l’allarme bomba

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Una mail, migliaia di scuole coinvolte, centinaia di evacuazioni e genitori costretti a correre a prendere i figli. Ma siamo sicuri che fosse davvero necessario? È la domanda che viene spontanea dopo la mattinata di caos provocata dall’allarme bomba arrivato negli istituti scolastici di tutta Italia. Perché c’è un dettaglio che merita attenzione: non tutti i presidi hanno reagito allo stesso modo. Alcuni hanno disposto immediatamente l’evacuazione, altri hanno contattato le forze dell’ordine e deciso di lasciare gli studenti in classe. E non stiamo parlando di minacce differenti. La mail era la stessa. Secondo i dati diffusi dal ministro Giuseppe Valditara, il messaggio ha raggiunto circa 6.300 istituti statali su 7.476. Nelle prime comunicazioni si parlava di 312 scuole interessate dagli allarmi, ma non è ancora disponibile un bilancio nazionale definitivo delle evacuazioni. Una differenza importante, perché ricevere una minaccia non significa necessariamente aver disposto lo sgombero dell’edificio.

Il testo era agghiacciante. «Ho appena lasciato nel vostro edificio… un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza», annunciava il mittente, aggiungendo che degli studenti sarebbero rimaste soltanto «ossa e una poltiglia sanguinolenta» e che i sopravvissuti sarebbero stati finiti «a coltellate». A firmarsi era un certo Mikhail Andropov, sedicente leader del Vilayat di Misoginistan. E qui arriva il primo particolare curioso. Secondo Adnkronos, il messaggio ricalcava esattamente quello inviato il 2 novembre a 271 scuole, con un’unica differenza: allora la firma era del presunto «Corpo delle guardie della rivoluzione islamica». Stesse minacce, stesso testo, ma un’organizzazione completamente diversa. Un elemento che, evidentemente, avrebbe dovuto pesare nella valutazione dell’attendibilità dell’allarme, senza naturalmente escludere le verifiche di sicurezza.

E infatti alcuni dirigenti scolastici hanno scelto di non evacuare. Al liceo Tenca di Milano, il preside Mauro Agostino Donato Zeni ha spiegato: «Abbiamo chiamato il 112 e ci hanno detto di non evacuare. Stanno facendo le verifiche con la Polizia Postale, per capirne l’origine». Al Berchet la dirigente Clara Atorino ha segnalato il messaggio alle forze dell’ordine senza mandare a casa gli studenti. Stessa scelta al Pareto. Alla Barozzi il preside Giovanni Manfredi ha rafforzato i controlli: «Siamo in contatto con le forze dell’ordine e abbiamo chiesto al personale la massima attenzione: porte chiuse, attenzione a eventuali estranei, perché non vogliamo sottovalutare la situazione». E ha aggiunto: «L’allarme sembra privo di fondamento». Insomma, non evacuare non ha significato ignorare la minaccia, ma affrontarla con modalità differenti, in alcuni casi seguendo proprio le indicazioni ricevute dalle autorità.

Ancora più interessante la testimonianza di Anna Bertato, dirigente dell’istituto comprensivo di via Maniago. «Ho guardato l’indirizzo mail e sono andata subito in rete a verificarlo, è già classificato come spam da uno studente dell’università di Taiwan», ha raccontato al Corriere della Sera. Poi ha contattato la Polizia Postale. E ha concluso con una considerazione che dovrebbe far riflettere: «Se l’obiettivo era creare un effetto di panico collettivo nelle comunità scolastiche in città, purtroppo l’operazione è riuscita perfettamente». Alla scuola Iqbal Masih, invece, la preside Carmen Lanzotti ha spiegato che il personale amministrativo aveva subito riconosciuto il carattere sospetto della comunicazione: «Gli assistenti amministrativi l’hanno letta e hanno capito che si trattava di un fuori di testa. E quindi nessuno spavento. Abbiamo chiamato il 112 come da prassi».

Del resto, anche Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, ha espresso un giudizio molto netto: «È chiaramente una fake, si tratta di spam, qualche casella sarà stata clonata». E ha aggiunto: «In questo caso basta leggere che il mittente dice di venire dal villaggio “di Misoginistan” per capire che non è un vero allarme. Altrimenti rischiamo ogni mattina di mandare le scolaresche per strada, che non so se è l’obiettivo di chi manda queste cose». Ecco il punto. Perché se basta spedire una mail delirante a migliaia di indirizzi per interrompere le lezioni, mobilitare le pattuglie, paralizzare le famiglie e seminare paura, il rischio è che il sistema finisca per fare esattamente ciò che desidera chi organizza queste provocazioni.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha cercato di rassicurare gli italiani: «Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto». Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha invitato alla cautela sulle responsabilità: «È prematuro parlare di regia comune». Valditara ha ipotizzato una possibile strategia dietro la ripetizione degli episodi, precisando però che si tratta di una riflessione personale. E Guido Crosetto ha osservato che, accanto a eventuali operazioni organizzate, possono agire anche i mitomani: «Non sempre ci sono strategie di Paesi stranieri o di entità ostili, ci sono anche i mitomani e i pazzi che in un momento così non vedono l’ora di poter scatenare il terrore in una città o in una regione».

Naturalmente sarebbe troppo facile giudicare a posteriori chi ha disposto le evacuazioni. Quando si parla della sicurezza dei bambini, nessun preside vuole correre rischi. E una minaccia, anche apparentemente assurda, deve essere segnalata e valutata da chi ha le competenze per farlo. Ma proprio perché la sicurezza è una cosa seria, forse servirebbero indicazioni più uniformi e procedure capaci di distinguere rapidamente gli allarmi credibili dalle campagne di intimidazione indiscriminata. Non può dipendere soltanto dalla sensibilità del singolo dirigente la scelta di far uscire centinaia di studenti oppure lasciarli tranquillamente in aula.

Perché c’è anche un’altra conseguenza, spesso dimenticata. Il Codacons ha denunciato i disagi per le famiglie, costrette in alcuni casi a lasciare il lavoro, chiedere permessi o organizzare in fretta il rientro dei figli. Senza contare le risorse delle forze dell’ordine impegnate nei controlli. Tutto questo per un messaggio inviato in massa, con una firma improbabile e un testo già comparso pochi giorni prima. La domanda non è se le scuole debbano prendere sul serio le minacce. Devono farlo, sempre. La domanda è se prendere sul serio una minaccia significhi necessariamente evacuare. Alcuni presidi, dopo essersi confrontati con le autorità, hanno dimostrato che non è sempre così. E forse è da questa differenza che bisognerebbe partire per evitare che la prossima mail provochi un’altra giornata di panico nazionale.

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