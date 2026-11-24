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Jannik Sinner è stato operato alla clinica Pihlajalinna di Turku, nel primo pomeriggio. È uscito in stampelle, l’intervento è andato bene, la bandelletta ileotibiale è stata allungata, e ora inizia la fase due. Il recupero, con tanto riposo e un po’ di riabilitazione. La decisione di intervenire chirurgicamente però è stata un fulmine a ciel sereno, nessuno fino a pochi giorni fa immaginava che il campione altoatesino alla fine avrebbe dovuto finire sotto i ferri. Perché allora questa decisione? L’ha spiegato lui stesso, nel post condiviso oggi a poche ore dall’intervento.

“Negli scorsi mesi, insieme al mio team, abbiamo cercato di curare l’infortunio evitando la chirurgia. Dopo alcuni progressi molto incoraggianti, sfortunatamente il mio ginocchio non ha risposto come desiderato, ed ecco perché oggi mi sono sottoposto a un’operazione minore per migliorare le condizioni della banda ileotibiale — ha poi scritto Jannik su Instagram — Mi manca moltissimo essere in campo, ora inizio il processo di recupero, sempre insieme alla squadra. Grazie a tutti per il supporto”.

Non sarà però un processo rapido. C’è chi parla di 4 mesi, chi di tre, chi ipotizza un paio di mesi. La speranza è di vederlo rientrare a Montecarlo, per la stagione della terra rossa. Appare scontato l’addio all’Australian Open e agli Indian Wells. Tuttavia si tratta di ipotesi. Chi ha avuto a che fare con problemi al ginocchio sa che solo la risposta dell’articolazione, a seguito della riabilitazione, potrà dirgli quando sarà pronto.

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