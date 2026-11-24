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Jannik Sinner, il dato è tratto. Il campione altoatesino è stato sottoposto all’intervento chirurgico al ginocchio destro in Finlandia. Il dottor Lasse Lempainen si è prodigato per portare a termine l’allungamento della banda iliotibiale. Quanto dovrà stare fuori? Si prevede che il recupero richieda almeno 3 mesi. Ma tutto sarà da valutare giorno dopo giorno.

La notizia dell’intervento era trapelata ieri, quando Sinner ha preso un aereo privato per decollare da Bolzano a Turku. Secondo molti esperto, l’operazione a cui si è sottoposto era l’unica soluzione – e la meno invasiva – per provare a risolvere il problema ed eliminare i disturbi al ginocchio che ormai da tempo facevano dannnare l’anima al tennista ex numero 1.

Di cosa soffriva, per la precisione? Lo ha spiegato chiaramente Roberto Pozzoni, responsabile UO di traumatologia dello sport e chirurgia artroscopica dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano: “La sindrome della bandelletta ileotibiale è una tendinite che interessa un tessuto connettivo che unisce la parte superiore dei muscoli dell’anca con la parte inferiore del ginocchio. Il tessuto connettivo sfrega contro l’osso sottostante e questa situazione (insieme ad altri fattori), in situazioni di sovraccarico, può dare origine a una sintomatologia dolorosa diffusa lungo tutto l’arto inferiore, oppure può generare un dolore puntorio localizzato prevalentemente a livello della parte laterale del ginocchio, che è molto fastidioso”. Nella pratica? l chirurgo oggi avrà individuato “il punto di frizione della bandelletta, quindi il punto in cui va a confliggere sul condilo femorale”, avrà inciso e aperto “la bandelletta con un taglio longitudinale” o addirittura asportaato “un piccolo tratto di bandelletta proprio per detenderla (in modo tale che la frizione di quest’ultima sul condilo femorale non dia origine al processo infiammatorio che è la causa del dolore)”.

Sinner aveva tentato una terapia conservativa, che peraltro l’ha tenuto fuori dai campi per diverso tempo e – di fatto – gli ha fatto perdere il trono Atp. Ma non ha funzionato. E così è volato in Finlandia per mettersi sotto ai ferri.

Articolo in aggiornamento

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