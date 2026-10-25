Abbiamo consegnato l’Europa all’Islam

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Le immagini sono chiare a Milano come a Parigi: i rivoltosi sono in gran parte magrebini (non importa di quale generazione) e africani. Ed è un dato di fatto.
Partiamo da qui, se vogliamo fermare questa escalation di violenza e basta con le giustificazioni di chi, per qualche voto in più, è pronto a cedere all’Islam l’intera Europa.
Marco Baldassari, 25 ottobre 2026
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