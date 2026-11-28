Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Giuseppe Conte guadagna terreno, Elly Schlein arretra e Roberto Vannacci consolida il suo consenso. Sono questi i dati più significativi dell’ultimo sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera a firma di Nando Pagnoncelli. Fratelli d’Italia si conferma il primo partito italiano con il 26% delle intenzioni di voto, pur lasciando sul terreno 0,7 punti percentuali rispetto alla rilevazione di fine ottobre. Il partito di Giorgia Meloni torna così esattamente alla percentuale ottenuta alle elezioni politiche del 2022.

Interessante quanto accade nel campo largo. Il Partito democratico scende al 19,5% (-0,4), mentre il Movimento 5 Stelle mette a segno la crescita più consistente tra tutte le forze politiche: un punto percentuale in un mese, che porta i grillini al 15,9%. Appena 3,6 punti separano oggi il partito di Conte da quello della Schlein. Ad aprile il distacco era di otto punti. Male invece Alleanza Verdi e Sinistra, che passa dal 6,3 al 5,8%. Italia Viva rimane ferma al 2%, raggiunta da +Europa, che guadagna due decimali. Cresce anche Azione di Carlo Calenda, che sale dal 3 al 3,5%.

Nel centrodestra il dato da osservare è quello di Futuro nazionale. Il partito di Roberto Vannacci si attesta all’8%, guadagnando un decimale rispetto a ottobre e mantenendosi davanti sia a Forza Italia, che risale al 6,5%, sia alla Lega, che perde 0,6 punti e scivola al 5%. Tra il partito di Vannacci e quello di Matteo Salvini ci sono ormai tre punti percentuali di distanza. Noi Moderati raggiunge l’1%, mentre Sindaci d’Italia si attesta allo 0,8%.

Ma è soprattutto il capitolo delle possibili alleanze a fornire indicazioni interessanti. Il centrodestra nella sua composizione tradizionale raccoglie il 39,3% delle intenzioni di voto, contro il 41,2% di un’ipotetica coalizione composta da Pd, M5S e Avs. Se a questi ultimi si aggiungessero Italia Viva e +Europa, il campo progressista raggiungerebbe il 45,2%. Il centrodestra, includendo invece Futuro nazionale, arriverebbe al 47,3%, esattamente la stessa percentuale registrata un mese fa. Due punti abbondanti in più rispetto al campo progressista allargato.

Si tratta naturalmente di aggregazioni ipotetiche, non di una simulazione dei risultati elettorali o della distribuzione dei seggi. E resta un’incognita tutt’altro che marginale: secondo la rilevazione Ipsos, la quota di italiani tra astenuti, indecisi e potenziali elettori che voterebbero scheda bianca o nulla si attesta al 40,3%.

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).