Per spiegare perché gli ucraini avessero attaccato una nave russa nel porto libico di Bengasi, Volodymyr Zelensky ha tirato in ballo anche gli alleati. Alla Bbc ha assicurato che le sue forze “non attaccano mai” senza prima coordinarsi con i partner. Peccato che l’Italia di quel raid non sapesse nulla. Sono dovuti intervenire due ministri, Antonio Tajani e Guido Crosetto, e ci è voluta una telefonata con Giorgia Meloni prima che da Kiev arrivasse il chiarimento. Un bel pasticcio per il presidente ucraino, che per qualche ora ha lasciato intendere che Roma fosse al corrente di un’operazione sulla quale il governo italiano aveva tutt’altro da dire.

A far scoppiare il caso è stata l’intervista in cui Zelensky ha difeso la scelta di colpire la Merkury. Per il leader di Kiev la nave russa era “un obiettivo assolutamente legittimo”. Interrogato su operazioni che lui stesso ha definito “molto pericolose”, il presidente ha chiamato in causa il coordinamento con i partner. Il passaggio, riferito all’attacco di Bengasi, poneva una domanda precisa anche al governo Meloni. Se davvero gli ucraini consultano sempre gli alleati, chi era stato avvertito prima del raid in un porto del Mediterraneo?

La risposta della Farnesina è arrivata a stretto giro. “Non c’è mai stato alcun coordinamento”, ha scandito Tajani, ricordando che lo stesso ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiha aveva parlato di consultazioni con gli alleati per il futuro. Quanto a Bengasi, il ministro italiano è stato categorico: “Nessuno di noi era stato informato, nessuno sapeva alcunché di quello che stavano facendo gli ucraini in Libia, quindi non è vero quello che ha detto Zelensky”. Ancora più diretto il titolare della Difesa. “Zelensky ha detto una cosa falsa”, ha dichiarato Crosetto, escludendo che Kiev avesse avvertito l’Ue, la Nato o alleati come Francia e Regno Unito.

Il chiarimento è arrivato poche ore dopo. “Ho confermato che l’operazione recente in Libia è stata condotta senza una previa coordinazione con i nostri partner europei”, ha scritto Zelensky al termine del colloquio con Meloni. Il premier ha usato toni diplomatici nel riferire della telefonata: “Mi pare che anche il presidente Zelensky abbia, diciamo, chiarito alcune precedenti parole, che erano state evidentemente oggetto di molti dubbi”. Più netto Tajani, che dal presidente ucraino aspettava una precisazione anche per una questione di credibilità del governo davanti alle Camere: “Il governo non ha mai mentito, né al Parlamento né ai media, sugli attacchi ucraini a Bengasi. Le scuse di Zelensky chiariscono la situazione una volta per tutte”.

Resta la questione che la Meloni ha posto direttamente al suo interlocutore. Secondo Palazzo Chigi, l’attacco nel porto di Bengasi ha violato la sovranità della Libia e rischia di estendere il conflitto russo-ucraino al Mediterraneo. Il premier ha ribadito il sostegno italiano a Kiev nel percorso verso una pace giusta e duratura, mettendo però in chiaro che questo impegno non equivale a un via libera per iniziative che mettano a rischio la sicurezza dell’Italia e della regione. Zelensky ha assicurato di aver compreso le preoccupazioni di Roma e si è impegnato a far sì che i servizi ucraini condividano in anticipo le informazioni con i partner.

Un impegno che potrebbe essere messo alla prova. In un altro messaggio, infatti, Zelensky ha riferito di aver già discusso con i vertici della sicurezza, dell’intelligence e del ministero degli Esteri ucraino di come coordinare con gli alleati eventuali operazioni in acque internazionali. Intanto, a Roma, l’episodio libico sarà sul tavolo della riunione urgente del Comitato interministeriale per la sicurezza marittima, che Matteo Salvini presiederà martedì primo dicembre. Il governo dovrà valutare che cosa comporterebbe un allargamento del conflitto per la libertà di navigazione e per le navi mercantili che attraversano il Mediterraneo.

La sinistra, intanto, aveva già cominciato ad attaccare il governo. Le parole di Zelensky alla Bbc le avevano offerto il pretesto per mettere in dubbio la versione di Roma. Peccato che a confermarla sia stato proprio il presidente ucraino. E il pasticcio porta la sua firma due volte. Prima Kiev ha colpito una nave russa in un porto libico senza avvertire l’Italia, poi Zelensky ha lasciato intendere che gli alleati sapessero. Con il risultato che a dover dare spiegazioni, per qualche ora, è stato il governo tenuto all’oscuro del raid. Alla sinistra sarebbe bastato aspettare la telefonata con Meloni per capire a chi chiederle.

Massimo Balsamo, 28 novembre 2026

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