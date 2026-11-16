Bonelli&Fratoianni nei guai, il loro militante accusa Avs: “C’è razzismo”

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L’accusa di razzismo, questa volta, arriva da dentro casa. A Thiene, in provincia di Vicenza, Avs ritira il simbolo al consigliere comunale Alaeddin Kaabouri e si ritrova sul banco degli imputati. A trascinarcela è proprio l’uomo che non potrà più rappresentarla in aula: in un lungo carosello pubblicato su Instagram denuncia il “razzismo sistemico”, contesta i presunti sospetti legati alla propria fede musulmana e invita la sinistra a riconoscere i suoi pregiudizi. Il tutto dopo la rottura maturata attorno al sostegno a Youssef Siher. Una resa dei conti che mette insieme militanza pro-Pal, disciplina di partito e accuse di discriminazione.

Il provvedimento riguarda l’utilizzo del simbolo e la rappresentanza politica di Avs in Consiglio comunale. Una spaccatura che arriva dopo mesi di tensioni e richiami sulle modalità comunicative del consigliere. Kaabouri, però, non intende lasciare il seggio. E alla decisione dei vertici risponde spostando il confronto su un terreno particolarmente scomodo per il suo stesso schieramento: la distanza tra l’antirazzismo proclamato e quello praticato.

Il passaggio decisivo del carosello arriva quando il consigliere collega le contestazioni ricevute alla propria religione. “Il fatto che io sia musulmano sembra aver alimentato, in alcune persone, il sospetto che avessi sostenuto Siher per una presunta solidarietà religiosa”, scrive. Aggiunge che gli sarebbe stato ricordato il carattere laico del partito, quindi replica: “Ma essere musulmano non significa essere islamista. E appartenere a una religione non significa rinunciare alla propria autonomia di pensiero”. La sensazione che denuncia è quella di dover dimostrare continuamente di essere “abbastanza laico, abbastanza di sinistra, abbastanza credibile”.

Da qui l’affondo: “In questi meccanismi si manifesta il razzismo sistemico: non necessariamente attraverso insulti, ma attraverso sospetti, associazioni automatiche e criteri diversi con cui vengono giudicate le persone”. Il destinatario politico emerge dalla frase successiva: “L’antirazzismo non può essere soltanto una parola nei programmi politici. Deve diventare una pratica quotidiana, anche dentro i nostri partiti”. Non un’accusa indistinta a ogni esponente di Avs, dunque, ma la denuncia di meccanismi discriminatori all’interno della propria comunità politica. Abbastanza per trasformare il divorzio in un caso imbarazzante.

Per ricostruire la frattura bisogna tornare alle prese di posizione su Siher. Kaabouri aveva pubblicato lo slogan “Siamo tutti Youssef Siher”, schierandosi con il ricercatore finito al centro dell’inchiesta milanese sul Movimento 17 ottobre. La solidarietà del consigliere aveva provocato anche la reazione di Matteo Salvini, che ne aveva chiesto le dimissioni. Non era il primo caso: basti pensare alla precedente solidarietà a Mohammad Hannoun, arrestato nell’inchiesta genovese sui presunti finanziamenti ad Hamas.

Sinistra Italiana respinge la lettura del consigliere e rivendica ragioni politiche e organizzative. Nella nota pubblicata dall’Eco Vicentino distingue il primo intervento contro l’incarcerazione di Siher, condiviso dal partito, dallo slogan successivo, ritenuto incompatibile con le proprie posizioni. Richiama inoltre il contrasto sulla manifestazione pro-Palestina che Kaabouri voleva organizzare il 7 ottobre e lamenta il fallimento dei tentativi di confronto, compresa la sua assenza alla riunione del 5 novembre. Quanto all’accusa di razzismo, la segreteria la respinge richiamando la propria storia e il proprio operato.

Due ricostruzioni che non potrebbero essere più distanti. Per i vertici, il problema è l’impossibilità di costruire un percorso comune. Per Kaabouri, una divergenza è stata trasformata in “isolamento, delegittimazione ed esclusione”. Il consigliere sostiene che il caso Siher abbia coinvolto anche Nicola Fratoianni e rivendica di aver difeso un principio, non un’appartenenza religiosa. Si presenta come chi ha lavorato per radicare la sinistra in un territorio difficile e ora si vede messo ai margini proprio dai compagni.

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Nella sua lettura entra anche il calendario elettorale. Kaabouri osserva che Sinistra Italiana e Avs guardano alle prossime consultazioni e a un peso maggiore nelle istituzioni. Poi domanda: “Quanto siamo dispostə a sacrificare della nostra libertà di pensiero, del nostro spirito critico e della nostra coerenza pur di diventare politicamente più accettabili?”. Il sospetto che consegna ai lettori è quello di una sinistra pronta a restringere il dissenso per rendersi più presentabile. È la sua accusa politica, non una motivazione ammessa dal partito.

Il finale completa il rovesciamento dei ruoli. Kaabouri invita la sinistra a riconoscere “le proprie contraddizioni, i propri pregiudizi e i propri errori”, perché “non si può combattere fuori ciò che non si è dispostə a riconoscere dentro”. Intanto annuncia che continuerà a fare il consigliere e guarda alle elezioni del 2027. Avs gli toglie il simbolo, lui resta in aula e restituisce ai compagni una domanda sulla loro coerenza antirazzista. A Thiene, la prossima campagna elettorale a sinistra ha già un conto aperto.

Massimo Balsamo, 16 novembre 2026

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