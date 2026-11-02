C’è un’idea (folle) che frulla nella mente di Dario Franceschini, gran regista delle strategie Pd: portare dentro, con un’intesa a livello locale, Clemente Mastella. Una mossa che servirebbe ad allargare l’ala centrista tra i dem, in grande sofferenza con la svolta pro-Pal di Elly Schlein. Mastella, ormai scaricato dall’assessore bettiniano Alessandro Onorato, farebbe leva sull’ottimo rapporto personale (e politico) con l’ex ministro della Cultura. Sul fronte opposto si registrano grandi movimenti in via della Scrofa. Arianna Meloni e Giovanni Donzelli hanno benedetto il rientro dell’enfant prodige della destra sociale Peppe Scopelliti.
Pasquale Napolitano, 2 novembre 2026
Leggi anche:
- Il Campo Largo ha un problema: allarme dal sondaggio sui suoi elettori
- “Senza garanzie il M5s non ci sta”. Conte minaccia il Campo largo
- La strana democrazia di Conte e Schlein
Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).