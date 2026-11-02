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C’è un’idea (folle) che frulla nella mente di Dario Franceschini

LO SPIFFERO: il retroscena sulle manovre elettorali del gran regista delle strategie Pd. E anche in FdI si muove qualcosa

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C’è un’idea (folle) che frulla nella mente di Dario Franceschini, gran regista delle strategie Pd: portare dentro, con un’intesa a livello locale, Clemente Mastella. Una mossa che servirebbe ad allargare l’ala centrista tra i dem, in grande sofferenza con la svolta pro-Pal di Elly Schlein. Mastella, ormai scaricato dall’assessore bettiniano Alessandro Onorato, farebbe leva sull’ottimo rapporto personale (e politico) con l’ex ministro della Cultura. Sul fronte opposto si registrano grandi movimenti in via della Scrofa. Arianna Meloni e Giovanni Donzelli hanno benedetto il rientro dell’enfant prodige della destra sociale Peppe Scopelliti.

Pasquale Napolitano, 2 novembre 2026

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