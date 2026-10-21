Chi rompe paga? Non per i maranza. Salis: “Hanno problemi economici”

Otto comedire e altrettanti comepossodire in un minuto. E quando i comedire, comepossodire si affastellano, quando riempiono il vuoto di un assunto, è segno sicuro di una gran confusione argomentativa. O di una grande falsità. Signori, Salis Silvia colpisce ancora e la sua logica è una martellata al buon senso. L’argomento del giorno sono le devastazioni dei maranza, bro, che hanno sortito, meglio tardi che mai, alcune misure più drastiche dal governo sulle quali si è inesorabilmente messo di mezzo Mattarella, bro: solo che mandare i soldati per la strada senza poteri è fargli fare il presepe, è controproducente come una farsa: perché Meloni per Milano non arriva, comedire, allo scontro istituzionale? Così vediamo finalmente, comepossodire, con chi sta la gente che non ne può più. Perché, comedire, non è possibile questo, comepossodire, macigno in difesa non della Costituzione ma dei maranza, del partito comunista, sempre addosso.

Ma torniamo, comedire, comepossodire, alla lanciatrice di martello, quell’altra: la logica sarebbe che, comedire, far pagare alle famiglie gli sfasci dei figli maranza, comepossodire, è ingiusta perché quelli già sono poveri: beh, è una menzogna e nonperdire, le maranza families sono le più sussidiate, sovvenzionate, esentate, preferite, agevolate, raccomandate, coccolate, gratificate e hanno rottoicoglioni, comepossodire. In ogni modo, poveri veri o presunti, il princìpio è sacrosanto e usato in funzione punitiva è divino: non c’è dissuasione migliore che toccarli nel portafoglio a questi delinquenti con relativi babbini cari e mamme coraggio. A proposito, ma l’avete visto il video di Repubblica (what else?) sull’ingegnere marocchino “In Italia da 35 anni” che non parla una parola d’italiano ma si dispera perché la figlia sedicenne è stata abusivamente prelevata dalla polizia e sbattuta dentro? Ma sì, che avrà fatto mai, pareva il messicano di Trinità: “Quello mi guarda e muore: io, gli avrò dato solo qualche coltellata…”. Difatti pure la maranzina teneva nello zainetto griffato un coltello con lama da 18 cm, un paio di forbici ed altri strumenti atti a cucire, bombolette, aggeggi, roba da perfetto terrorista. Questa, secondo la sindaca martellata, non deve pagare, né lei, né il babbo ingegnere.

Può funzionare così una città, una comunità, una nazione? Ma quindi chi deve pagare i milioni bruciati in devastazione siccome questi nostri cari giovani maranza vogliono un mondo migliore nei centri commerciali da mettere a ferro e fuoco? A proposito: li spacciano per coscienze in sboccio contro il capitalismo ed è l’esatto contrario, sono ultracapitalisti, a modo loro, un modo, comedire, malavitoso: spaccano, razziano e rivendono sulle piattaforme on line, altro che giustizia sociale. Toc toc, SalisSilvia, comedire, ci sei, comepossodire?

Il resto è il solito vaniloquio di chi si crede colto e non lo è, di chi vuol dire ma non ha niente da dire, di chi pur di apparire venderebbe l’anima a Vogue, di chi a furia di formule alla vasellina propala (e propal) le cazzate più invereconde, però, siccome un po’ se ne vergogna, le avvolge nella stagnola dell’incertezza dubitativa, comedire, comepossodire. Oh, mai uno che dica: comepossotacere. Ne deriva una conferma peraltro non necessaria: il partito comunista è all’insegna dell’irresponsabilità, del capire non punire, del Nessuno tocchi Caino (ad Abele, come sempre, je pisciamo in faccia e anche sulla vetrina spaccata), del qualcuno pagherà ma non i vandali. Allora chi?

I cittadini, gli italiani, compresi i giovani, ma solo quelli “di prima generazione”. Dalla seconda in poi, scatta la franchigia. Eh, uhm, ah, comedire, comepossodire. SaliSilvia pare il ducaconte Semenzara: ah, uhè, uhi, la sanzioea non va lì; uhi, uhè, uha, la sanzione viene qua. Ndemm, sindaca, che non sai niente e si vede. È ora di appiccicarli al muro della loro inconsistenza, questi qua. Perché sono troppi e le sparano sempre più grosse, confidando nel teorema Bonaccini: noi possiamo dire le puttanate che vogliamo tanto ci votano i colti. Non sono colti loro (e si vede, e si sente) e chi li vota sono bestie. Sono anche nemici del Paese, della società o quel che ne rimane, tirano allo sfascio, il loro perdonismo è fetido, il loro fingere di voler comprendere ignobile, i loro distinguo immondi, i loro sì ma, sì però, si beh, ah uhè uhi, comedire, comepossodire hanno veramente scassato le balle.

Non che urgessero chissà quali riscontri, ma negli ultimi mesi, diciamo, comedire, comepossodire, dalla strage innesco del poetico maranza malinconico in poi, il partito comunista in tutte le sue componenti, politica, “intellettuale” (siamo sarcastici), giornalistica, ha confermato un livello generale al di sotto dell’abisso. Una fogna morale, una vergogna senza fondo, una irresponsabilità al limite del criminale. E, soprattutto, una, comedire, comepossodire, impreparazione agghiacciante, dei limiti spaventosi, un rifiuto della realtà, della logica, del buon senso, della decenza che fanno non paura, ma terrore. E basta, Cristo santo, basta con le farneticazioni, con le oscene supercazzole a base di integrazione davanti a orde di balordi islamici che razziano per rivendersi la refurtiva! Basta col criminalizzare le vittime! Basta con l’esaltazione dei giovani maranza in quanto tali! Basta, per carità!!! Ma quanto debbono ancora andare avanti a prendere ma soprattutto prendersi in giro, questi compagni griffati? Quanto dobbiamo ancora sentirli vaneggiare? Lo vedi, a lasciar fare politica a quelle che tirano i martelli?

Max Del Papa, 21 ottobre 2026

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