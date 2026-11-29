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Quando questa Repubblica è nata, 80 anni fa, c’erano tre fattori che rendevano questo Paese diverso da tutti gli altri (quattro, se consideriamo anche il fatto di essere il più bello!). Il primo era la presenza di un forte contropotere di tipo criminale, quello mafioso, che in alcune parti del Paese rappresentava, nei fatti, l’unico potere effettivo. Tanto che, secondo molti storici, lo sbarco alleato in Sicilia fu facilitato da accordi tra le truppe alleate e tale potere criminale. Come sempre accade quando truppe straniere, per motivi nobili (come in quel caso) o meno, entrano in un altro Paese.

Il secondo era la presenza del più forte partito comunista del mondo occidentale, che nel mondo risultante dalla fine della Seconda Guerra Mondiale rappresentava il “nemico” del mondo occidentale a cui l’Italia apparteneva. Il terzo era la posizione geografica dell’Italia, che la metteva al centro di un doppio e cruciale confronto geopolitico: quello tra Est e Ovest (cioè tra mondo comunista e mondo occidentale) e quello tra la sponda Nord e Sud del Mediterraneo (cioè tra Paesi arabi e mondo occidentale). Nessun altro Paese aveva tutti e tre questi elementi insieme. A guardarci bene, forse neanche nessuno dei tre presi singolarmente.

Questa peculiarità potrebbe aver fatto sì che l’equilibrio politico su cui è nata la Repubblica non fosse soltanto quello visibile, ma implicasse la possibile presenza di un “doppio fondo”. Il cui scopo “ufficiale” era, realisticamente, evitare in tutti i modi – inclusi purtroppo quelli più terribili – che l’Italia scivolasse dalla parte sbagliata della Guerra Fredda. Ma anche garantire un “ecosistema” collusivo, in ultima analisi sostenuto dalla spesa pubblica, da cui i partecipanti al “doppio fondo” (o alcuni di essi) traevano vantaggio economico diretto o indiretto.

Il “doppio fondo”, come tutti i livelli “unofficial”, utilizzava manovalanza criminale: la stessa mafia, altre organizzazioni criminali come la Banda della Magliana, l’eversione nera e probabilmente organizzazioni paramilitari clandestine nate nel dopoguerra proprio nel caso in cui l’Italia fosse stata invasa dagli eserciti del Patto di Varsavia. Organizzazioni che, nel corso dei decenni e con il venire meno di quel rischio, avrebbero probabilmente svolto anche ruoli diversi e meno nobili. Il “doppio fondo” si è fatto sentire ogni volta che serviva, in tutti gli snodi cruciali della giovane Repubblica, proprio al fine di esercitare la sua ragione sociale.

Magari tutto questo non è vero. E i tre fattori con cui si è aperta questa riflessione, seppur innegabili, non erano sufficientemente rilevanti, perlomeno non tanto da concepire un livello di gestione del potere diverso da quello codificato nella nostra Costituzione e visibile alla luce del sole. Ma, qualora invece ci fosse del vero, sarebbe ingenuo pensare che il “doppio fondo” non si sia attivato quando, sotto il crollo di quello stesso ordine geopolitico che l’aveva visto nascere, si trattava di trovare un equilibrio totalmente nuovo, senza più un “nemico della Guerra Fredda” il cui avvento scongiurare con qualsiasi mezzo e a qualsiasi costo.

E questo proprio nel momento in cui due magistrati coraggiosi (tra gli altri) avevano messo nel mirino quantomeno uno dei contraenti del patto doppiofondista, ottenendo per la prima volta una condanna pesante con la sentenza definitiva del Maxiprocesso del gennaio 1992. Una sentenza che, forse, così come l’inizio di Tangentopoli un mese dopo, fu semplicemente l’effetto del crollo del Muro di Berlino e di tutto quello che portava con sé.

Ecco. Mi piace pensare che sia questo, o qualcosa di simile a questo, quello che aveva in testa Gianni De Gennaro quando, intercettato, ha pronunciato la frase cruciale di tutta questa storia: “Questi vogliono cambiare la storia d’Italia senza nemmeno averla capita”. Come dico spesso, non c’è nessuna possibilità che questo Paese sia pronto anche solo a farsi le domande relative a questa storia. Figuriamoci a sentirne le risposte.

Luigi Marattin, 29 novembre 2026

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