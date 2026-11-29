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C’è un ex ministro che un quarto di secolo fa anticipa quel mistero che, tra carte, verbali e depistaggi, accompagna il sucidio dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro. Paolo Cirino Pomicino il 21 marzo del 2026 è passato a miglior vita. Restano scritti ed editoriali contenuti nel suo archivio. E l’ex andreottiano, più volte ministro Dc, ha dedicato gran parte della sua narrativa alla figura di Gianni De Gennaro. Anticipando ricostruzioni e scenari che oggi leggiamo sui principali quotidiani italiani.

Quale fu il ruolo di De Gennaro nella difficile fase di passaggio tra Prima e Seconda Repubblica. Che ruolo ebbe nel ’94 quando irrompe sulla scena politica Silvio Berlusconi? Pomicino nella sua lucidissima analisi consegnata al libro “Il Grande Inganno”, uscito nel 2022, pone l’accento sul grande assalto giudiziario e mediatico contro Giulio Andreotti e la nascente Forza Italia. Pezzi e stralci di quegli scritti sono stati rilanciati dal sito Avantionline.

Già nel 2009, nell’editoriale “In quelle accuse c’è odor di depistaggio”, l’ex ministro ricostruiva il rientro clandestino in Italia di Contorno, i suoi rapporti con la Criminalpol guidata da De Gennaro e le circostanze dell’arresto. Chiedeva di fare luce su vicende che considerava ancora oscure. Quelle parole sulla gestione opaca del pentimento di Contorno sembrano trovare approdo nelle 658 pagine dell’ordinanza della Procura di Caltanissetta con cui è stato richiesto l’arresto di De Gennao.

Ed è però nel libro “Il Grande Inganno” che Pomicino mette insieme un pezzo della sinistra politica, il pool antimafia di Palermo, all’epoca guidato da Giancarlo Caselli, e il ruolo degli apparati investigativi che si riconducevano all’ex capo della Polizia. Un trio micidiale capace di mettere sotto tiro prima Giulio Andreotti, con l’obiettivo di liquidare la Dc come partito della Mafia, e poi la nascente Forza Italia con lo sbarco in politica di Silvio Berlusconi.

Quel trio pm, sinistra e apparati investigativi, avrebbero secondo Pomicino cercato di orientare il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica. Nel 2010 tornava sull’argomento con una domanda esplicita: “Ed allora perché a de Gennaro nessuno fa alcuna domanda e Mori va sotto processo?”. Non era un’accusa di responsabilità penale, ma una richiesta di chiarimento e di coerenza nella ricostruzione di quella stagione.

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Ed è stata quasi una profezia quella del ministro DC se riletta alla luce degli sviluppi dell’inchiesta di Caltanissetta. E in particolare all’assalto che Repubblica condusse contro Silvio Berlusconi alla vigilia del voto nel 1994. Assalto che sarebbe stato possibile grazie alle soffiate di Gianni De Gennaro consegnate a una settimana dal voto ai giornalisti Peppe D’Avanzo e Attilio Bolzoni.

Soffiate sulle rivelazione del pentito di mafia Salvatore Cancemi sui rapporti tra Cosa Nostra e alcuni collaboratori di Berlusconi. C’è voluta un’inchiesta, mesi e e mesi di intercettazioni, per ricostruire ciò che Pomicino sapeva già.

Pasquale Napolitano, 29 novembre 2026

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