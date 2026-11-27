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Il clamoroso suicidio dell’ex capo della polizia Gianni De Gennaro fa tornare alla mente la vicenda del giudice Lugi Lombardini, sparatosi negli uffici della procura di Cagliari 30 anni fa. Lombardini era soprannominato lo sceriffo per i controversi metodi con cui affrontò e risolse molti sequestri di persona negli anni bui dell’anonima sarda, spesso recandosi di persona nelle notti degli inverni barbaricini a seguire le piste e scovare i latitanti.

Si muoveva in quella zona grigia per cui i magistrati di Palermo (siamo nel 1998), Giancarlo Caselli e Vittorio Aliquò, si recarono a Cagliari per interrogarlo su presunti reati di estorsione legati al sequestro di Silvia Melis. Lombardini, in una pausa dell’interrogatorio entrò nel suo studio, prese la sua Magnum 357 se la puntò alla bocca e si sparò. Si tratta in entrambi i casi di uomini che hanno dedicato la propria esistenza, in modo totalizzante, alle istituzioni. Personaggi duri, inquirenti vecchio stampo: De Gennaro lo squalo e Lombardini lo sceriffo. Uomini del ‘900 per i quali l’onore era tutto o quasi come ha dichiarato il prof. Franco Coppi, legale di De Gennaro e che per onore sono pronti all’estremo gesto.

È una parte, una delle spiegazioni possibili, ma ce ne sono tante altre. Entrambi superarono momenti personali molto difficili, Lombardini fu isolato dalla sua stessa procura e superato in carriera da altri magistrati, poi esautorato di fatto dai casi di sequestri di persona; De Gennaro subì una faticosa battaglia giudiziaria sui fatti del G8 di Genova. Eppure – forse – ognuno di questi momenti ha lasciato una cicatrice indelebile sul loro spirito a cui è servita solo l’ultima goccia a far traboccare un vaso già colmo. Comprendere la mente dell’essere umano è difficile da vivo, impossibile da morto.

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Una cosa è certa come sostiene l’avvocato Caiazza: “Indagare oggi su episodi occorsi 35 anni fa è come andare a pesca in un lago prosciugato, e pone degli interrogativi sulle regole della prescrizione dell’azione penale”. Chi si cimenta con la mafia o con la rete inestricabile dell’omertà che avvolgeva il mondo dei sequestri di persona, si muove giocoforza in una zona grigia, quella che per intenderci è ben descritta in letteratura da Javier Marías nel suo Berta Isla. È giusto accettarla? È giusto – l’ha scritto ieri Sallusti – processare James Bond perché ha fatto il suo mestiere?

Antonello Picci, 27 novembre 2026

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