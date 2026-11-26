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«Qui c’è l’oggetto dei desideri, l’hard disk che tutti cercano». Gianni De Gennaro lo scrive nella lettera redatta poco prima di uccidersi e pubblicata oggi dal Corriere. Nella missiva mette le mani avanti («contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze»), rivolge un invito a chi lo leggerà («Esaminatelo con cura, ma con animo sereno, scevro da inutili dietrologie») e soprattuto nega che vi siano “misteri o segreti”. In effetti, come da più parti è stato analizzato, De Gennaro anche da “condannato a morte” sembra ragionare da investigatore, come è stato per una vita intera. Dice di aver conservato quella mole di file «al solo scopo di tramandare le mie vicende professionali», o per rinfrescarsi la memoria «in caso di esigenze di giustizia». Ma la domanda è: se non conteneva segreti né misteri, perché tutta quella riservatezza trapelata dalle intercettazioni? E soprattutto: perché renderlo disponibile così, lasciandolo sul luogo del suicidio? La risposta potrebbe essere in una frase, contenuta nella lettera: “Ho solo cercato di evitare che fosse acquisito da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto”.

Passo indietro. Il 12 novembre i carabinieri del Ros eseguono sei decreti di perquisizione in provincia di Roma, firmati dalla procura di Caltanissetta. È l’inchiesta sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa. L’ex capo della polizia è indagato per depistaggio, aggravato dall’aver agevolato la mafia. I pm guidati da Salvatore De Luca cercano proprio quello: nel decreto parlano di documentazione «informatica debitamente occultata presso soggetti terzi». A dar loro la pista sono le intercettazioni. Dopo aver saputo delle prime perquisizioni, De Gennaro dice: «Io ormai ho distrutto tutto». Racconta di aver affidato due hard disk, uno al figlio e uno a Massimo Carnicelli, l’agente addetto alla sua tutela. «E poi con calma me lo farò restituire». Il Ros lo cerca. Non lo trova. Nove giorni dopo, il 21 novembre, De Gennaro si toglie la vita nella sua tenuta in Toscana. Nella villa gli investigatori trovano quattro lettere, due buste sigillate e l’hard disk. Una delle lettere è indirizzata proprio al procuratore De Luca. L’oggetto dei desideri, insomma, salta fuori da solo. Ed è lui stesso a indicarlo. Dice di aver trasferito in quei supporti informatici “decine di faldoni” un tempo conservati in formato cartaceo, di aver copiato il tutto in un “apparecchio di nuova generazione” con l’aiuto del figlio e infine di aver consegnato la prima copia ad un collaboratore “coinvolgendo stupidamente un amico a cui voglio bene”.

Ecco, la domanda. Nella lettera De Gennaro spiega di non averlo consegnato prima per un motivo preciso: «Ho solo cercato di evitare che fosse acquisito da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto». Nessun occultamento, giura. Ma allora perché lasciarlo adesso, in quel modo? Le ipotesi sono due. La prima è quella che faranno i maligni: si è preso il tempo per ripulirlo. Possibile, per carità. Va detto però che una cancellazione non è quasi mai pulita come sembra. Le analisi forensi possono trovarne le tracce, ed è proprio quello che faranno gli specialisti chiamati a esaminare il disco. Un uomo che ha passato quarant’anni a fare il poliziotto lo sapeva meglio di chiunque. Se avesse voluto far sparire qualcosa, consegnare il supporto sarebbe stato il modo peggiore per riuscirci.

La seconda ipotesi è più sottile. Il ragionamento è semplice. Quell’hard disk non doveva finire nelle mani di chi, secondo De Gennaro, non era in grado di capirlo, e la lettera a De Luca, da quanto è trapelato, è critica verso le ultime indagini. Lasciandolo nella sua villa in Toscana, col suo suicidio automaticamente “luogo del delitto”, la cassaforte cambia proprietario. Sulla morte indaga infatti per competenza territoriale la procura di Grosseto, guidata da Maria Navarro, con un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. Lo stesso ufficio lo definisce un «contenitore» in cui confluisce tutto ciò che è stato sequestrato in casa. La tenuta era la sua residenza, certo, e nessuno può dire che abbia scelto il luogo per questo. Ma l’effetto è quello. Chi cercava l’hard disk deve ora chiederlo a chi non lo cercava. Caltanissetta potrà accedere al materiale solo su istanza alla procura grossetana. E se arriverà davvero in Sicilia, dicono gli ambienti giudiziari, «è tutto da vedere». Coincidenza? Forse. Di certo il monopolio dei pm nisseni su quelle carte non c’è più.

Anzi, intorno a quel disco è già scoppiata una piccola guerra fra toghe. Navarro ha diffuso una nota per chiarire che tutto il materiale trovato è nella «esclusiva disponibilità» di Grosseto. Era una smentita delle voci che davano le buste già partite per Firenze. Firenze, appunto: la Dda di Rosa Volpe, che da anni indaga sulle stragi del ’93, ha aperto un proprio fascicolo per capire se lettere e hard disk nascondano qualcosa di utile. Le carte, però, a Firenze non sono ancora arrivate. In mezzo c’è la Direzione nazionale antimafia di Giovanni Melillo, che per legge coordina le inchieste collegate e potrebbe fare da tramite. E poi c’è Roma. I difensori dei coindagati, cioè Pacetto, Carnicelli, Peruzzi e il pentito Contorno, vogliono contestare la competenza di Caltanissetta. Si appoggiano al gip, che nel negare i domiciliari a De Gennaro aveva escluso legami fra il presunto depistaggio e le indagini sulla strage Borsellino. Se l’occultamento dei documenti è avvenuto nella Capitale, dicono, il fascicolo deve andare lì. Tradotto: le procure coinvolte rischiano di diventare quattro. Intanto l’udienza del primo dicembre al Riesame, sull’appello dei pm contro il no agli arresti, salta per un rinvio.

Una situazione paradossale, ma reale. Per settimane tutti hanno cercato quell’hard disk. Ora che c’è, si litiga su chi debba aprirlo per primo. De Gennaro chiedeva di farlo «con animo sereno». Per ora di sereno, attorno a quel disco, non c’è niente.

Giuseppe De Lorenzo, 26 novembre 2026

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