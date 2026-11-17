Ignazio La Russa non ci sta. E dopo le polemiche per le sue frasi sul fascismo “voluto dal popolo”, ha preso carta e penna per replicare ai tanti che lo hanno criticato senza “informarsi adeguatamente” su quanto detto agli studenti.
“Caro direttore – si legge nella missiva – leggo stupito, ma non troppo, le contumelie rivolte nei miei confronti, non dal Corriere ma da chi non si è neanche peritato di informarsi adeguatamente su ciò che ho detto parlando agli studenti sul tema della «Sana e robusta Costituzione», e non certo della storia del fascismo. A proposito di quest’ultima, comunque, confermo la mia piena adesione al pensiero e agli scritti di Renzo De Felice, e non ai romanzi (di fantasia per definizione) di giornalisti «impegnati». Agli studenti, parlando di attualità, ho semplicemente sottolineato che le scelte del corpo elettorale, del popolo, giuste o sbagliate che siano, possono essere giudicate soltanto dalla storia. Per alcuni (evito le citazioni), invece, il popolo è sinceramente democratico e illuminato quando vota a sinistra, mentre se vota a destra diventa ignorante o peggio, e va rieducato. Parlavo dell’oggi, ma, per inciso, ho anche detto che «fu il popolo» a decidere anche le elezioni del 1924, aggiungendo testualmente, a scanso di polemiche «sbagliando». Non ho citato — perché non di questo si parlava e nemmeno degli anni del consenso di cui parlano gli storici — i tanti personaggi certamente democratici che votarono per il governo Mussolini, a partire dal futuro Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, allora sottosegretario di quel governo, e del filosofo e storico Benedetto Croce”.
Insomma: “Era un breve inciso volto semplicemente a ribadire che, allora come ora, è soltanto la storia a poter dare un giudizio definitivo, e non di parte, sulla volontà popolare”. Poi l’affondo: “Ma evidentemente su certi temi è difficile non suscitare reazioni strumentali, specie da chi non ha mai detto nulla sulle votazioni a «maggioranza bulgara» dei partiti unici dei regimi comunisti”.
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