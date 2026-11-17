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Ignazio La Russa non ci sta. E dopo le polemiche per le sue frasi sul fascismo “voluto dal popolo”, ha preso carta e penna per replicare ai tanti che lo hanno criticato senza “informarsi adeguatamente” su quanto detto agli studenti.

“Caro diret­tore – si legge nella missiva – leggo stu­pito, ma non troppo, le con­tu­me­lie rivolte nei miei con­fronti, non dal Cor­riere ma da chi non si è nean­che peri­tato di infor­marsi ade­gua­ta­mente su ciò che ho detto par­lando agli stu­denti sul tema della «Sana e robu­sta Costi­tu­zione», e non certo della sto­ria del fasci­smo. A pro­po­sito di quest’ultima, comun­que, con­fermo la mia piena ade­sione al pen­siero e agli scritti di Renzo De Felice, e non ai romanzi (di fan­ta­sia per defi­ni­zione) di gior­na­li­sti «impe­gnati». Agli stu­denti, par­lando di attua­lità, ho sem­pli­ce­mente sot­to­li­neato che le scelte del corpo elet­to­rale, del popolo, giu­ste o sba­gliate che siano, pos­sono essere giu­di­cate sol­tanto dalla sto­ria. Per alcuni (evito le cita­zioni), invece, il popolo è sin­ce­ra­mente demo­cra­tico e illu­mi­nato quando vota a sini­stra, men­tre se vota a destra diventa igno­rante o peg­gio, e va rie­du­cato. Par­lavo dell’oggi, ma, per inciso, ho anche detto che «fu il popolo» a deci­dere anche le ele­zioni del 1924, aggiun­gendo testual­mente, a scanso di pole­mi­che «sba­gliando». Non ho citato — per­ché non di que­sto si par­lava e nem­meno degli anni del con­senso di cui par­lano gli sto­rici — i tanti per­so­naggi cer­ta­mente demo­cra­tici che vota­rono per il governo Mus­so­lini, a par­tire dal futuro Pre­si­dente della Repub­blica, Gio­vanni Gron­chi, allora sot­to­se­gre­ta­rio di quel governo, e del filo­sofo e sto­rico Bene­detto Croce”.

Insomma: “Era un breve inciso volto sem­pli­ce­mente a riba­dire che, allora come ora, è sol­tanto la sto­ria a poter dare un giu­di­zio defi­ni­tivo, e non di parte, sulla volontà popo­lare”. Poi l’affondo: “Ma evi­den­te­mente su certi temi è dif­fi­cile non susci­tare rea­zioni stru­men­tali, spe­cie da chi non ha mai detto nulla sulle vota­zioni a «mag­gio­ranza bul­gara» dei par­titi unici dei regimi comu­ni­sti”.

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